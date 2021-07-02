Ümit Uysal: ''Bambus, Muratpaşa’ya aktarılmalıdır''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajlarına mavi bayrak teslim töreninde “Bambus Plajı, Kaleiçi’ndeki Adalar Plajı ve talep ettiğimiz diğer plajların Muratpaşa Belediyesi uhdesine aktarılması Antalya’mızın ve halkımızın çıkarı için çok elzem ve önemli” diye konuştu.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarına Mavi Bayrakları düzenlenen törenle teslim edildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Erenkuş Falez Plajı’nda düzenlenen törene TURÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve belediye meclis üyeleri katıldı.

GÜVENLİ TATİL

İl Koordinatörü Ergiydiren, törende yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi falez plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, cankurtaran ve diğer güvenlik önlemleri başlığında birçok kriteri tamamlayarak bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Falez plajlarının yerli ve yabancı misafirlerine ulaşılabilir, güvenilir tatil imkanı sunduğunu belirten Ergiydiren, bu plajlarının Antalya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

MURATPAŞA DOĞRU ÖRNEK

Başkan Ümit Uysal ise Muratpaşa’da yeni plajları halka kazandırmak istediklerini belirterek, “’İlle de özel sektöre verelim, ille de ticari alan olsun, İlle de pahalı ihalelere çıkalım.’ Bunun çok yanlış bir şey olduğu anlaşıldı” dedi. Muratpaşa’da doğru bir örnek sergilemeye gayret ettiklerini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Türkiye genelinde kıyı kullanımını seviyeli, nitelikli bir şekilde kamunun kontrol altında tutmasını öneriyoruz. Şehrimizin kimliğiyle özdeşleşmiş Bambus Plajı, Kaleiçi’ndeki Adalar Plajı ve talep ettiğimiz diğer plajların Muratpaşa Belediyesi uhdesine aktarılması Antalya’mızın ve halkımızın çıkarı için çok elzem ve önemli.”

KABOTAJ BAYRAMINI KUTLADI

Bu tören vesilesiyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı da kutladıklarını belirten Başkan Uysal, “1 Temmuz’un değeri ve kıymeti önemli. Bu bayramın kazanılmasında emeği geçen bütün ebediyete intikal etmiş liderlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hepsinin ruhu şad olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erenkuş Falez Plajında mavi bayrak Başkan Uysal ve Ergiydiren tarafından direğe çekildi.