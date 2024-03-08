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Ümit Uysal’dan türkü ziyafeti

Ümit Uysal’dan türkü ziyafeti
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fener Mahallesi’nde gerçekleşen Komşu Buluşmalarında Selda Bağcan’ın ''Mağusa Limanı'' şarkısını seslendirdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Komşu Buluşmaları’ her gün farklı bir mahallede devam ediyor. Bu kez Fener Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlik, Serkan Can’ın sahne aldığı konserle başladı. Yoğun katılımın olduğu buluşmaya Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la katılırken etkinlik alanında belediye meclis üyesi adayları, başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar, muhtar adayları ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Başkan Uysal, etkinlikte sahne alan Serkan Can’ın kendisine mikrofon uzatmasıyla, kent sakinlerinden de gelen ısrar üzerine Selda Bağcan’ın ‘Mağusa Limanı’ şarkısını söyledi. Uysal şarkıyı Arap Ali’nin anısına ithaf etti. Başkan Uysal Fener Mahallesi’nde yaptığı konuşmada ise Muratpaşa’mızda harika bir birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, sevgimiz, saygımız var. Muratpaşa’mızda birbirimizin gözüne berrak bakıyoruz çünkü herşeyi paylaşıyoruz. Varlığı da yokluğu da paylaşıyoruz” diye konuştu. Programın sonunda etkinliğe katılan çocuklar Serkan Can ile sahnede şarkı söyledi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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