UNESCO listesinde yer alan Hatay mutfağı Bodrum'da

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Hatay Lezzetleri Bodrumlularla buluştu. 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da düzenlenen “Hatay Günleri Festivali” Oasis Alışveriş Merkezi'nde başladı.

Festival etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Eski Bakan İmren Aykut, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP Bodrum Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin en özel lezzetlerinden olan Hatay mutfağının yöresel tatlarının tanıtıldığı festival, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Hatay, Antakya ve Arsuz’un yerel ve geleneksel lezzetlerinin sunulduğu etkinlikte ayrıca yörenin kültürel değerlerinden olan mozaik el sanatlarının sergilendiği stantlar, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Başkan Aras, gastronomisi ile UNESCO listesine giren Hatay’ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı festivalin açılış konuşmasında şunları söyledi;

“Bugün burada Hatay’ı misafir etmekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hatay’da da tıpkı Bodrum gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış çeşitli kavimlerin, mezheplerin, dinlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir kenttir. Binlerce yıllık medeniyeti ile tarihi turistlik değerleri ile en önemlisi UNESCO listesine girmiş gastronomisinin kıymeti ile inanılmaz bir kentten bahsediyoruz. Çok güzel mozaikleri var. Mozaik müzesini de görmeden ölmemek lazım. Bodrum gibi dünyaya açılan, Türkiye’nin bir penceresi, yine kültürü, tarihi, doğal güzellikleri ile yine kendine özgü gastronomisi ile denizciliği ile çok önemli bir kent Antakya’yla, Hatay’la, Arsuz’la iş birliği yaparsak bu gücümüz katlanarak çoğalır. Dünyada birçok destinasyonun da, bu ortak çalışmalarla önüne geçeriz” dedi.

Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, Bodrum’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Türkiye’yi ve dünyayı ağırlayan çok güzel bir şehrimizdeyiz. Sadece bir tatil beldesi değil tarihi ve kültürel güzellikleri ve birikimi ile tüm dünyaya şan katmış çok önemli bir şehirdeyiz. Ama Hatay da gerçekten hem Türkiye için hem bu coğrafya için çok önemli bir şehir. Bu şehir yaklaşık 600 yemek çeşidi ile UNESCO’nun tescillediği dünyada 26. gastronomi şehri. Şu anda çok güzel uluslararası expo yapıyoruz. Ayrıca “Medeniyetler Bahçesi” altında dünyada Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en büyük doğal taşlardan yapılmış 1600 metrekarelik çok güzel bir mozaik eserimiz var.

600 çeşit yemeğimizin bir kısmını demo şeklinde getirdik. Bunlardan Bodrum ve Bodrum' a gelen dostlarımız faydalansın istiyoruz. Bizi burada misafir eden Belediye Başkanımız Ahmet Bey’e ve Oasis Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi

OASİS AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, “Bodrum’da birçok etkinliğe ev sahipliği yaptık. Birçok kültür çalışmasının merkezi haline geldik. Bu son etkinliğimizde de medeniyetlerin birleşme noktası, kesişme noktası, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri güzel Hatay’ımızın bu sefer de lezzetlerini ağırlıyoruz. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz” dedi.

Festival, daha sonra Hatay lezzetlerinin en önemli tatlarından olan künefenin, "Künefe show" adıyla Başkanların sunumuyla misafirlere ikram edilmesiyle devam etti. Ardından Hatay kültürüne ait atölyelerin bulunduğu stantları tek tek gezen Başkan Aras’a mozaik tablo hediye edildi.

Ülkemizin en özel mutfaklarından olan Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerinin ve mozaik el sanatlarının sergilendiği festivalde stantlar, 21 Ağustos’a kadar açık kalacak.