Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

Gençlerin geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi tarafından üniversite tercihi yapacak gençlere destek devam ediyor

İstanbul'da 39 ilçe'nin tamamında ve ilçenin en merkezi meydanlarda kurulan “Üniversite Tercih Danışma Merkezleri” ile üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti sunan İBB Gençlik Spor Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kartal Belediyesi’nin de desteği ile Kartal Meydanı’nda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Haftanın Yedi Günü Rehberlik Hizmeti



Bugüne kadar binlerce Istanbullu Üniversite öğrenimine aday gençe üniversite tercihinde yardımcı olan merkez, hafta sonu da Kartal Meydanı’nda hizmet vermeye devam edecek.

19 Temmuz’da hizmete giren danışma merkezi, 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar haftanın her günü 10.00-19.00 arası açık olacak