Ünlü aktör Robert De Niro’nun Stajyer filmi Beylikdüzü’nde gerçek oldu

Çocuklarını büyütmek uğruna üniversiteye gidemeyen Ayten Baran önce 62 yaşında üniversiteye girdi, ardından da 65 yaşında stajını tamamlamak için Beylikdüzü Belediyesi’nin yolunu tuttu. En büyük hayaline 65 yaşında kavuşan Baran yaşıtlarına, “Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok” tavsiyesinde bulundu.

Çocuklarını büyütmek için üniversiteye gidemeyen 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Ayten Baran en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Gelişim Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü kazanarak üniversite hayatına adım atan Baran, staj için Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Baran, Grafik Tasarım Ofisi’nde 5 arkadaşıyla birlikte hayalini kurduğu çalışma ortamına kavuştu.

“Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok”

Resim sanatıyla da ilgilenen Baran, “Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok” diyor. Üniversitede gençlerle arasının iyi olduğunu dile getiren Baran, “İnsan nefes aldığı sürece hedefine gitmeli. ‘Yaşlandım bir köşeye geçip oturayım’ yok. Koşturmak insana, hastalığını da unutturuyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, beni görünce şaşırdı. Benim yaşımda birinin stajyer olarak çalışması hoşuna gitti” diye konuştu.

“Ayten hanım azmi ve çalışkanlığıyla hepimize örnek oluyor”

Beylikdüzü’nde her yaştan herkese eşit imkanlar sağlandığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ayten hanım bizi mutlu etti. Azmiyle, çalışkanlığıyla hepimize örnek oluyor. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak onun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu enerji herkese örnek olmalı. Biz de çok keyif alıyoruz kendisiyle birlikte çalışmaktan. Beylikdüzü’nün farklı bir enerjisi var. O enerji stajyerimize de yansımış.” ifadelerini kullandı.