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  4. 27 Eylül 2019 18:32

Ünlü Düşünür Ve Yazar Alev Alatlı Başakşehir’de

Başakşehir Belediyesi, Türk edebiyatına ve gelişmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı’yı Başakşehir’de konuk ediyor.

Ünlü Düşünür Ve Yazar Alev Alatlı Başakşehir’de
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, SETA Vakfı ve Turkuaz Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilecek programda Alatlı, son kitapları “Fesüphanallah” ve “Hafazanallah” ile ilgili bir konuşma yapacak ve kitaplarını okurları için imzalayacak.

Programda ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İstanbul’u Okuyorum” projesinin tanıtımı da yapılacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Alev Alatlı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek programda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih : 30 Eylül Pazartesi
Saat : 15.00
Adres : Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi
Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi Özçelik Sokak / Başakşehir

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Alev Alatlı
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