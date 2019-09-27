Ünlü Düşünür Ve Yazar Alev Alatlı Başakşehir’de

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, SETA Vakfı ve Turkuaz Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilecek programda Alatlı, son kitapları “Fesüphanallah” ve “Hafazanallah” ile ilgili bir konuşma yapacak ve kitaplarını okurları için imzalayacak.

Programda ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İstanbul’u Okuyorum” projesinin tanıtımı da yapılacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Alev Alatlı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek programda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih : 30 Eylül Pazartesi

Saat : 15.00

Adres : Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi

Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi Özçelik Sokak / Başakşehir