Ünlü yazarlar Maltepe Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

Tüm hızıyla devam eden Maltepe Kitap Fuarı’nda, 9 söyleşi birden düzenlendi. Ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit de bir söyleşiye katıldı. Ümit, yarattığı ünlü roman karakterlerinden biri olan Başkomiser Nevzat’ın daha sahici ve hayatın içinden bir karakter olduğunu belirterek, “Hercule Poirot, Sherlock Holmes gibi karakter basit işlerle uğraşmazlar. Bir cinayet ya da çözülmesi gereken bir sır vardır ve onu çözmeye çalışırlar. Basit işlerle uğraşmazlar. Ah Güzel İstanbul ve Muhsin Bey filmlerini izleyerek, Başkomiser Nevzat karakterini ortaya koydum. Asla evlenmeyecek, bunun da tüyosunu vereyim. Çünkü evlilik, aşkı öldürüyor. Doğasında bu var. Romanlarımı insanoğlunun mükemmel bir varlık olmadığını, aksine doğayı yok ettiği tezleri üzerine kuruyorum. En çok zarar biz vermiyor muyuz doğaya? Hatta korkunç bir sınav veriyoruz. Hepimiz takdir edilmek için yazıyoruz bir de. Marifet iltifata tabidir. Bütün bunlar bir araya gelince yazmak eylemi oluşuyor” dedi. Söyleşi sonrası Ahmet Ümit, rahatsızlığından ötürü kitaplarına mühür basarak okuyucularına verdi. Başkan Ali Kılıç ise Ümit’e katılımlarından ötürü plaket takdim etti. Ümit plaket alırken, düzenlenen kitap fuarını önemsediğini belirterek, halkın bu fuara dört elle sarılıp, sahip çıkmasını istedi.

SAYMAZ TARİKATLARI ANLATTI

Gazeteci-yazar İsmail Saymaz, son kitabı “Şehvetiye Tarikatı”ndan alıntılar yaparak, Türkiye’deki cemaat, tarikat, siyaset ve ekonomi üçgeninde yaşananları anlatarak, düzmece tarikatlarda yaşanan sapkın ve mide bulandırıcı olayların iç yüzünü, düzenlenen söyleşide okurlarıyla paylaştı. Saymaz, bu sapkınlıklardan kurtuluşun reçetesi olarak etkin bir denetim mekanizması ile halen yürürlükte olan “Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Hakkındaki Kanun”un uygulanmasını istedi.

FAİK BULUT HORASANI ANLATTI

Yine söyleşiler kapsamında araştırmacı gazeteci-yazar Faik Bulut, “Horasan’dan Nasıl Geldik? Aleviler’in Yol Hikâyeleri” isimli son kitabı üzerine “Horasan” isimli söyleşide, okurlarıyla bir araya geldi. Bulut, alan çalışmaları yaparak hazırladığı kitabı için İran’da Horasan’a gittiğini, bölgede yaşayan halkların sosyokültürel yapısına dair gözlemlerde bulunduğunu söyledi. Bulut, Horasan’dan Anadolu’ya ilk gelişlerin Selçuklulardan çok önce 900’lerin ortalarında başladığını kaydetti. Bulut, bütün Horasan’dan gelenlerin Alevi ve Türk olmadığını, birkaç geliş ve gidiş olduğunu, iki buçuk milyon insanın ise Anadolu’dan Horasan’a gittiğini söyledi.

İNCİ ARAL İLE YAZMANIN BÜYÜSÜ

Yazar İnci Aral ise “Yazmanın Büyüsü” isimli söyleşide okurlarıyla buluştu. Yazmak konusunda düşünmek isteyenlere yeni ufuklar açan söyleşisinde roman yazmanın hayal zenginliği, dil sezgisi, kurgu becerisi ve yüklü bir birikim, güçlü bir zaman duygusuna sahip olmayı gerektirdiğini ifade etti. Aral, sözcüklerin büyüsünden yazmaya, başucu kitaplarına, aşk ve romandan hayal ve gerçeğe uzanan birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Sırasıyla gazeteci-yazar Murat Ağırel, “Yolsuzluk”, Mehtap Meral moderatörlüğünde Ali Mahzuni Şerif, Ali Öztunç ve Semih Çelenk “Halk Edebiyatında Ozanlar”, Adnan Özyalçıner, “Edebiyatımızda Adnan Özyalçıner” isimli söyleşilerini gerçekleştirdi. Günün son söyleşisinde ünlü dizilerden Leyla ile Mecnun’un senaristi Burak Aksak, okuyucularıyla buluştu. Aksak, Leyla ile Mecnun dizisine ulaşıncaya kadar başından geçenleri anlatırken hem güldürdü, hem de düşündürdü. Gençlere nasihat vermeyi de ihmal etmeyen Aksak, “Mutlaka deneyin, yılmayın, üzerine gidin. Vazgeçmezseniz bir yerden sonra kapılar size açılacaktır” dedi.

CANPOLAT KİTAPLARINI İMZALADI

CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Yüzleşme, Yalnızlığa Yenilmeyen Toplum: Aleviler”, “İdam ve Sürgün Fermanları, Osmanlı Belgelerinde Kızılbaşlar”, “Osmanlı’nın Temelini Oluşturan Manevi Değerler, Dervişler, Babalar ve Bektaşi Dergahları” ve “Sarı Saltık” kitaplarını imzalamak için okuyucuyla buluştu.