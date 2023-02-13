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Ünlüler depremzedelere yardım için İBB'nin yardım çadırındaydı

Ünlüler depremzedelere yardım için İBB'nin yardım çadırındaydı
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Ünlü oyuncular, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Yardım Kampanyası çalışmalarına katılan ünlü isimler hafta sonu Yenikapı’daydı.

İBB yürüttüğü çalışmalara katılan sanatçılar, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini tırlara yükledi. Dr. Dilek İmamoğlu’nun da sık sık desteğe gelip gönüllülerle çalıştığı Yenikapı’daki Yardım Kampanyasına katılan sanatçılar arasında; Dilan Deniz Çiçek, Hafsanur Sancaktutan, Merve Dizdar, Mustafa Uğurlu, Vahide Perçim, Altan Gördüm de çalıştı.  Devin Özgün Çınar, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Yasemin Kay Allen, Sinem Umaş, Ebru Şahin, Görkem Arslan, Seda Türkmen, Burcu Özberk, Kaan Yıldırım, Yiğit Koçak, Gökhan Çınar ve birçok isim de gönüllüleri yalnız bırakmadı. İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan 312 tır 40 konteynr gönderildi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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