Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi yeni yüzüyle kapılarını açtı

Üsküdar’ın kültür-sanat mekanlarından biri olan Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme ve iyileştirme sürecinin ardından düzenlenen törenle yeniden açıldı.

Üsküdar’ın kültür-sanat mekanlarından biri olan Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir yenileme ve iyileştirme sürecinin ardından düzenlenen törenle kapılarını yeniden açtı.

Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, Üsküdar Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Dedetaş, açılışı aslında farklı bir formatta planladıklarını aktararak, “Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ni aynı zamanda birinci yıl lansmanımızla birlikte ışık gösterileri ve konserle planlamıştık. Ama bunu planladığımızda kıymetli Başkanımız Ekrem İmamoğlu hapiste değildi. Süreçlerimizi neşeyle ve coşkuyla planlamıştık; ama şu anda öyle bir neşeye sahip değiliz ne yazık ki. Ekrem Başkanımızla birlikte tutuklu belediye başkanlarımız, bürokrat arkadaşlarımız var. Her ne kadar güzel işler yapsak da, başımız bu anlamda dik olsa da, Üsküdar’ın bize verdiği güveni ve sevgiyi hakkıyla teslim etmek yerine getirmekle canla başla çalışsak da buruğuz.’’ diye konuştu.

“Yenileme projesi çağdaş ve kapsayıcı bir Üsküdar vizyonumuzun önemli simgelerinden birisi”

Üsküdar’ın kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırdıklarını belirten Başkan Dedetaş; ‘’Bağlarbaşı Kültür Merkezi yenileme projesi; katılımcı, çağdaş ve kapsayıcı bir Üsküdar vizyonumuzun önemli simgelerinden birisi. Yaptığımız çalışmalarla kültür merkezimizi klasik bir izleme mekanı kimliğinden çıkardık, kültür-sanat üretiminin ve deneyiminin paylaşıldığı bir merkeze dönüştürdük. Kültür merkezimizin güvenlik altyapısını güçlendirirken, engelli erişimine uygun bir hale getirdik. Yenilemeler kapsamında bireysel ve toplu kullanıma uygun yeni bir çalışma alanı, çocuk oyun alanı ve bebek bakım odasıyla birlikte özellikle gençlerin ve amatör grupların ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği 60 kişilik amfi sahneyi de Üsküdarlıların kullanımına sunduk. Oluşturduğumuz yeni amfi tiyatro ile daha amatör grupların rahatça kullanabileceği ve sanatlarını geliştirebileceği alanlar yaratmış olduk.’’ şeklinde konuştu.

“Bu değerli yapılar adeta kaderine terk edilmişti”

Geçmiş dönemlerde benzeri yapıların işlevselliğinin ve kültürel katkısının göz ardı edildiğini vurgulayan Başkan Dedetaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Merkezler yalnızca belirli grupların kullanımına açık, ayrıcalıklı vakıf ve derneklerin konumlandığı, halktan uzak, tekdüze alanlara dönüştürülmüştü. Sanatın ve kültürel paylaşımın herkese açık olması öncelikliyken, toplumsal kapsayıcılık yerine mekansal kapalılık tercih edilmiş, bu değerli yapılar adeta kaderine terk edilmişti. Bu anlayışı değiştirmek üzere Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nin teknik, sosyal ve mimari detaylarını titizlikle ele aldık. Bir yıllık süreçte; daha yaşanabilir, modern ve adil yönetilen bir Üsküdar yaratmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Yönetimde liyakat ve cinsiyet eşitliği prensiplerini istisnasız bir şekilde uyguladığımız, tüm uygulamalarımızı şeffaf ve katılımcı bir şekilde komşularımıza açtığımız, Üsküdarlılarla doğrudan iletişim içerisinde olduğumuz, belediye personelimizin refahını artırdığımız başarılı bir dönemi geride bıraktık. Güçlü bir yapıyla komşularımızın yanında olmaya başlayan iştirak şirketimiz KENTAŞ, ‘Üsküdar Yenileniyor’ kentsel dönüşüm başvuru portalımız ve iki mahallede açtığımız bilgilendirme ofislerimizle tüm süreçlerde adil ve hizmet odaklı bir yaklaşım geliştirdik. Tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Nisan ayı itibarıyla 33 bağımsız birimde inşa faaliyetlerine başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bini aşkın bağımsız birimin kentsel dönüşüm uzlaşma süreçlerini de tamamlamış olacağız.’’

“İlk Yuvamız Üsküdar kreşini faaliyete geçirirken, ikinci kreşimizi de Nisan ayı içerisinde açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz”

Başkan Dedetaş, sosyal hizmetlerden eğitime, sağlıktan altyapıya kadar birçok alanda projeleri hayata geçirdiklerini de belirterek, “Üsküdar Belediyesi’nin tarihindeki ilk Yuvamız Üsküdar kreşini faaliyete geçirirken, ikinci kreşimizi de Nisan ayı içerisinde açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sosyal desteği ve dayanışmayı büyüttük, sosyal destek bütçesini iki katına çıkardık.’’ dedi.

Çocuklara yönelik projelerini de aktaran Dedetaş, “Parklarımızı yenilerken, oyun alanlarımızı da hem güvenli hem de sağlıklı malzemelerle donattık. Lise ve ilköğretim çağındaki çocuklarımız için kırtasiye ve kıyafet desteği ile YKS başvuru ücreti desteği projelerini hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerimize eğitim, abonman ve doğal gaz fatura desteği sağladık. Ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattık, ihtiyaç sahibi komşularımıza evde sağlık ve bakım desteği hizmeti ile evde fizyoterapi hizmetimizi sunduk. Ring Seferlerimiz ile ulaşımda rahatlama sağladık. Spora verdiğimiz önem ve her yaştan sporcumuza sunduğumuz destekle ilçemizi yepyeni bir çehreye kavuşturduk.” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için son teknolojiyle donatılmış yepyeni bir Minik Dostlar Kliniğini, Bulgurlu Mahallesinde faaliyete geçirdiklerini belirten Dedetaş, ‘’Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz ve merkez kliniğimiz başta olmak üzere tüm tesislerimizde yenileme ve iyileştirme çalışmaları yaptık, muhtarlıklarımıza ve gönüllülere düzenli mama desteği sağladık, yeni Pati Parklar açtık.” diye konuştu.

“31 Mart seçimlerinden sonra görevi devraldığımız günden beri tahakkuk etmiş olan tüm SGK ve vergi borçlarını ödedik”

Hizmetleri, mali disiplin açısından sorunlarla devraldıkları bir yapı içerisinde, ekonomik krizin etkileri ve merkezî hükümetin ekonomik kıskacı altında hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Dedetaş, şöyle devam etti:

“2024 yılı Nisan ayında göreve başladığımızda, mevcut bütçenin yüzde 60’ının kullanılmış olduğunu ve Üsküdar Belediyesi’nin 1.3 milyar lira borç yükü altında olduğunu gördük. Bunun 600 milyon lirası SGK prim borcu, 250 milyon lirası ise vergi borcuydu. 31 Mart seçimlerinden sonra görevi devraldığımız günden beri tahakkuk etmiş olan tüm SGK ve vergi borçlarını ödedik. Önceki yönetim tarafından ödenmemiş SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve mahsup edilmesine yönelik tüm yasal başvuruları da yaptık. Ancak geçmiş yıllarda benzer durumlarda uygulanan borçlara karşılık mahsuplaşma talebimiz, ilgili kurumlar tarafından bu kez kabul edilmedi. Bu durum yüksek bir faiz yükünü de beraberinde getirdi. Önceki yönetimin bir seçim bütçesi yapmış olduğunu da tespit ettik. Örneğin, 2024 yılı için belirlenmiş olan 218 milyon liralık sosyal yardım bütçesinin 150 milyonluk kısmının, yani yaklaşık yüzde 70’inin Ocak-Mart döneminde kullanıldığını gördük. Yine seçim döneminde, sosyal destek için alınan 60 milyon liralık alışveriş kartlarının yüzde 94’ünün kullanıldığını tespit ettik.”

“Hizmetlerimizle, desteklerimizle ve eserlerimizle vizyonumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz”

Ekonomik kısıtlamalara rağmen hizmetlerin sürdüğünü vurgulayan Dedetaş, “Bu zorlu finansal tabloya ve İller Bankası tarafından aktarılan payda yapılan kesintilere rağmen, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak tüm hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesi sağladık. Buna ek olarak yeni hizmetleri de Üsküdarlı komşularımıza sunduk. Bununla birlikte, Üsküdar Belediyesi yönetimini devraldıktan çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından bir Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlandı. Kreş ve benzeri ihtiyaçlar için yeni binalar yapmamız bu kapsamda yasaklı hale gelmiş oldu. Elbette bu durum, bizim Üsküdarlıların ihtiyaçlarını karşılamaya dönük adımlar atmamızı engellemedi. Üsküdarlıların hakkını Üsküdarlılara vermek için çıktığımız bu yolda hizmetlerimizle, desteklerimizle ve eserlerimizle vizyonumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz.’’ dedi.

Üsküdar Çocuk Korosu’ndan Unutulmaz Performans

Açılış töreninin ardından, Alp Aygün yönetimindeki Üsküdar Çocuk Korosu sahne aldı. Koro, “Üsküdar’a Giderken”, “Gezsen Anadolu’yu”, “Şen Gemiciler”, “Skyfall” ve “Yine Yol Göründü Gurbete” gibi sevilen eserleri başarıyla seslendirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bestelenen “Parla” adlı şarkıyı seslendirmeden önce, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sahneye davet edildi. Başkan Dedetaş, çocuklarla birlikte şarkıyı söyleyerek geceye renk kattı.

Konuşmasında çocukların mutluluğu ve umut dolu bir geleceğe vurgu yapan Başkan Dedetaş, “Çocuklar mutlu olsun, çocuklar şarkı söylesin, çocuklar hayal kursunlar biz onu hedefliyoruz, gençlerimiz umutlu olsunlar. Onları mutlu etmek ve onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak bizim görevimiz.’’ diye konuştu.

Etkinlik, çiçek takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.