Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, kendisine gelen mektuptaki talebi hayata geçirdi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 39 çocuğun imzası bulunan ve kendisine ulaşan bir mektupla “Sokak oyunları” talebini hayata geçirerek, “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerinin ilkini Çengelköy Huzurtepe Sokak’ta başlattı. Mektuplarının karşılık bulmasıyla birlikte çocuklar oluşturulan etkinlik alanında eğlenceli vakit geçirdi.

Üsküdar Belediyesi olarak İstanbul'un en yaşanabilir ilçelerinden biri vizyonuyla “Çocuk dostu” uygulamalarını başlattık. Bu vizyon çerçevesinde ekiplerimiz şehirde sağlıklı büyüme ve oyun hakkını koruma taahhüdünü gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

"Gezgin Oyun Parkları" projesi öncülüğünde, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle donatılmış oyun ve rekreasyon hizmetiyle; "Çocuklar Üsküdar'da, Oyun Sokaklarda!" sloganı altında, her çocuğun erişebildiği güvenli ve keyifli oyun oynayabileceği kamusal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz.

ÇOCUKLAR İSTEDİ, BAŞKAN “HEMEN” DEDİ

Huzurtepe Sokak ve çevresindeki konutlarda yaşayan çocuklar, birlikte bir mektup oluşturarak sokaklarında “Oyun alanı” istedi.

Çocuklar, Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yazdıkları mektupta “Bizler 3. kuşak olarak babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı gibi olmak istemiyoruz.” diyerek kendilerine oyun alanı oluşturulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Başkan Dedetaş, “Hemen” diyerek içerisinde çeşitli oyun malzemelerinin yer aldığı, müzik ve eğlendirici aktivitelerin bulunduğu “Gezgin Oyun Parkı” etkinlik serisinin başlatılması talimatını verdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Çengelköy Mahallesi Huzurtepe Sokak, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çocukların oyun oynayacakları ve eğlenecekleri bir alana dönüştürdü.

ÇEŞİT ÇEŞİT AKTİVİTELERLE EĞLENDİLER

“Akıl ve Zeka Oyunları”nın yanı sıra, “Resim Ormanı”, “Sokakta Sanat”, “Geleneksel çocuk oyunları”, “Su oyunları”, “Voleybol”, “Ayak tenisi”, “Minyatür kale” ve “Beceri gelişimi ve Eğitsel oyunlar” olmak üzere birçok aktivite yer aldı. Çocuklar bisikletlerle tur atarken, çalan müziklerle de dans ederek günün tadını çıkardı.

“YAĞMUR” BİLE ÇOCUKLARI DURDURMADI

Etkinlik gerçekleştiği sıralarda zaman zaman kuvvetli yağış da etkisini gösterdi. Çocuklar yağmur altında futbol oynamaya devam etti.

Bazı çocuklar ise önce evinin penceresinden izlediği etkinliğe katıldı. Birbirleriyle keyifli zaman geçiren minikler etkinlikten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Belediye görevlileri çocuklara kek ve meyve suyu da ikram etti.

MEKTUP

39 çocuğun imzası ile gelen mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

“Aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan bizler 877 Ada 1 Parsel’de Huzurtepe Sokak’ta ikamet eden çocuklarız. Mahallemizin, sokağımızın kurulduğu 1964 yılından beri hiçbir çocuk bir oyun alanında oynamadan yetişkin oldular. Bizler 3. kuşak olarak babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı gibi olmak istemiyoruz. Her türlü tehlikeyi göze alarak sokak içinde kah araçlardan kah asabi komşulardan azar işiterek, engellenerek büyümek istemiyoruz. Bu arzumuzun siz sayın başkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini biliyor ve umut ediyoruz. Sokağımızda bulunan boş arsalardan herhangi birine oyun planı yapmanızı rica ediyoruz.”