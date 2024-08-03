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Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, sokak hayvanları için yeni projelerini açıkladı

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, sokak hayvanları için yeni projelerini açıkladı
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sokak hayvanlarına yönelik yeni projelerini açıklayarak, “Üsküdar yaşatmayı seçecek, bu konuda öncü ve örnek olacak” dedi.

Dedetaş, projelerine ilişkin yaptığı videolu paylaşımda “Sevgili Üsküdarlılar, Hiçbir canlının hayatına son vermeden sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve komşularımızın huzurunu sağlamak mümkün.” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ BİR SAHİPLENDİRME KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ”

Bu amaçla Üsküdar’da yeni projeleri hayata geçirdiklerini duyuran Dedetaş, çalışmalarını şöyle sıraladı:

“Güçlü bir sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz. Belediye bünyesindeki aşılama, bakım, rehabilitasyon, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarını güçlendiriyoruz. Üsküdar’da yaygın bir kısırlaştırma seferberliği başlatıyoruz. Bahçelievler ve Bulgurlu mahallemizde iki yeni klinik açıyoruz. Yeni bir rehabilitasyon merkezi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçici hayvan bakım merkezimizi yeniliyoruz. Muhtarlıklara mama dağıtımına başladık. Pati parklar açıyoruz. Pati dostu gönüllü çalışması başlatıyoruz. Sokak hayvanları için çip uygulamasına geçiyoruz.”

Dedetaş, “Üsküdar’da hiçbir canlının zarar görmesine izin vermeden hem komşularımızın huzurunu temin edeceğiz hem de sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artıracağız. Üsküdar yaşatmayı seçecek, bu konuda öncü ve örnek olacak.” şeklinde konuştu.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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