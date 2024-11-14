Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, ''Yerelde Eşitlik Çalıştayı''na katıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Edirne’de düzenlenen “Yerelde Eşitlik Çalıştayı”na katılarak soruları yanıtladı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Toplumsal Eşitlik - Cam Tavanları Aşmanın Yolları” adlı oturum Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selin Küçükkancabaş moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturuma, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş’ın yanı sıra, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Konuşmasına düzenlenen etkinlikle çok büyük bir farkındalık oluşturulduğunu vurgulayarak ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Sinem Dedetaş, ülkede çok ağır bir gündem olduğunu dile getirdi.

Dedetaş, “Yıprandığımız, çeşitli baskılar yaşadığımız, bütün bunların yanında bir de çocuklarımızı koruyamadığımız, ‘Yenidoğan Çetesi’ gibi hiçbirimizin aklını koruyamayacak, kalbine sığmayacak çok büyük acılar yaşıyoruz. Bütün bu acılar altında da işimizi doğru düzgün yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten kolay ortamda değiliz.” dedi.

“2019’u yerel yönetimin ve İstanbul'un liyakatla tanıştığı yıl olarak verebiliriz”

Bir kadının seçimde adaylaşmasının belli bölgelerde zorluğuna değinen Dedetaş, “‘Burada kadın kazanamaz.’ diye pek çok baskı aldıklarını tahmin edebiliyorum. Çünkü sahada bu tür baskıları aldık. Kadının kazanamayacağı yönünde pek çok önyargılar vardı. Göreve geldikten sonra yaptığımız değişiklikler; özellikle İstanbul'da 2019 seçimlerinden sonra Ekrem başkanımızla bir eşitlik durumu gündeme geldi. Ben de 2019 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirket olan Şehir Hatlarında Genel Müdür olarak göreve geldim. Son derece insan kaynakları sürecinden geçerek bu pozisyona geldim. 2019’u yerel yönetimin ve İstanbul'un liyakatla tanıştığı yıl olarak verebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Sıfır olan kadın belediye başkan yardımcımızın sayısını 3’e çıkardık”

“Karar vericinin gücü ve doğru kararlar neticesinde nasıl bir dönüşüm olduğunun İstanbul'da parçası olduk.” diyen Dedetaş, “Kadına yapılan pek çok yatırım, özellikle kadın anne kartlar, kreş destekleri gibi büyük atılımları gördükten ve içinde olduktan sonra belediye başkanı olarak seçilmemle birlikte ilk önce kurumsal yapıda değişik yaptık. Sıfır olan kadın belediye başkan yardımcımızın sayısını 3’e çıkardık. Karar vericilik ve sorumluluk alma noktasında kadınlara çok fırsat verilmediğini görüyoruz, değiştirdik. Yani bir kurumsal yapıda kadınların üst pozisyonlarda karar alıcı görevlerde olması gerekiyordu. Yine 26 müdürlüğümüzde 3 kadın müdürümüz vardı, bu sayıyı 8’e çıkardık. 30 yıldır Zabıtada çalışan bir komserimiz vardı. 30 yıldır belediyede çalışıyor ama hiç akla gelmemiş, onun müdürlüğünü teslim ettik.” dedi.

“Umudu taşıyor olmak çok büyük sorumluluk yüklüyor”

Seçimden sonra özellikle gençlerden ‘Umut oldunuz.’ cümlesini duyduğunu da belirten Dedetaş, “Cam tavanı kırma noktasında ‘Bizler de yapabiliriz.’i gençler kabul etti. Ülke değiştirmek isteyen gençlerin ‘Ben artık burada kalmak istiyorum.’ dediklerini duyduk. Bu benim seçimden sonra duyduğum en güzel cümle. O yüzden bu umudu taşıyor olmak çok büyük sorumluluk yüklüyor hepimize.” ifadelerini kullandı.

“Kadın ve çocuk konusunda yapılacak şeyleri konuşurken sürdürülebilirlik içinde de konuşmak lazım”

Üsküdar'ın yüzde 70 nüfusunun kadınlardan oluştuğunu kaydeden Dedetaş, şunları kaydettiı:

“Nüfusun çoğunluğu evde oturuyor. Dolayısıyla özgür zaman yaratmamız gerekiyor. Özgür zaman yaratabilmenin yolu da kreşlerin, yaşlı bakım evlerinin, engelsiz merkezlerinin açılması konularıydı. Bizim kadın konuk evimiz var. Aynı zamanda kadın ve aile dayanışma merkezimiz var. Yine 33 mahallemizde 18 ÜSMEK var. Bu sene bu merkezlere başvuranların yüzde 92’si kadın. Üsküdar sahil kesimi çok fazla turistlerin yoğun olduğu yer. Dolayısıyla kadın el emeklerini, özellikle ‘Üsküdar'a Gelir İken’ gibi kadınların emeklerinin ekonomiye dönüşmesine katkı sağladık. Bununla birlikte spor salonlarımızda karma sisteme geçerek 3 gün olan kullanım süresini 6’ya çıkardık. Kadın hikayelerini başlattık. Birbirimizden güç alabileceğimiz konular bunlar. İlk kreşimizi belediye binası içinde açtık. İkincisinin de temelini attık. HPV aşısını ücretsiz uygulamaya başladık. Bunu da bir kampanya olarak başlattık. Bunu isteyen komşularımıza uyguluyoruz. Şu anda 400’e yakın başvuru aldık ve uygulamalarını yaptık. Bununla birlikte Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Burada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kadın ve çocuk konusunda yapılacak şeyleri konuşurken tabii bir sürdürülebilirlik içinde de konuşmak lazım. Gerçekten sürdürülebilir, kalıcı uygulamalar yapmak lazım.”

“Problem yaşadığımız şey eşitlik”

Karşılaştığı sorunlarla ve nasıl mücadele ettiği sorusuna da Dedetaş, “Cesaret” cevabını verdi.

Dedetaş, “Zihniyeti dolayısıyla belli rollere kadınları yakıştırmayan, yani bu eşitliği içselleştirmemiş zihniyetle baş edebilmek gerekiyor. Her ortamda karşılaşıyoruz. Dolayısıyla onu yıkmaya çalışmak ekstra bir çaba. Seçim kampanyası yürütürken kadınların yapamayacağı, başaramayacağı rollere aday olma algısıyla da uğraştık. Dolayısıyla problem yaşadığımız ortak şey aslında eşitlik.” diye konuştu.