Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Belediye binasının önünde gerçekleşen törende konuşan Dedetaş, ‘’Kurban Bayramı’nın neşesi güzel günlere bir vesile olsun’’ dedi.

Bayramın getirdiği huzur ve mutluluğa dikkati çeken Başkan Dedetaş, “Malum zor günlerden geçiyoruz, belediyeler üzerinde bir takım stresler birikmiş durumda. Gerçekten çalışma düzenini bozan bir kaygı seviyemiz var bunun farkındayım, bununla ilgili de tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Siz çalışma arkadaşlarımla birlikte bu zor zamanlarda belediyemize bir zarar gelmeden çalışmak adına çok büyük bir özveri var.” şeklinde konuştu.

‘’El birliğiyle bu günlerden çıkacağımıza inancımız tam’’

Siyasi ve hukuki baskıların belediyeler üzerindeki etkilerine de değinen Dedetaş, demokrasiye olan inancını aktararak, şöyle devam etti:

“Seçilmişlerin yargı tarafından, siyaset tarafından farklı ele alındığı, zorlandığı, sandık iradesinin hiçe sayıldığı günler yaşıyoruz. Dolayısıyla şu günlerde belediyede çalışmak belki de Türkiye’deki herhangi bir kurumda çalışmaktan çok daha zor ve zorlayıcı. Başta sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, buradan sizlerin huzurunda da bayram sevincini keşke beraberce yaşayabilseydik diyeceğim. Çünkü çok güzel bir çalışma ortamımız vardı. Büyükşehir, Üsküdar belediyesi, ilçe belediyeleri el ele güzel işlere adım atmak üzere yola çıkmıştık, ama şu anda Ekrem Başkanımız başta olmak üzere pek çok belediye başkanımız ne yazık ki bayramı aileleriyle birlikte çalışanlarıyla birlikte kutlayamıyorlar. Onların bir an önce bizlere, ailelerine ve vatandaşlara seçildikleri seçmenlerin onlara verdiği iradenin tekrar teslim edildiği günleri görene kadar da rahat olamayacağımızı, huzurlu olamayacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bir an önce özgürlüklerini kavuşmalarını, bu bayramın coşkusunu onların da yaşayabilmesini çok istediğini sizlerin de böyle düşündüğünü düşünerek dile getirmek istiyorum. El birliğiyle bu günlerden çıkacağımıza inancımız tam. İşimizi severek yapıyoruz, işimizi birbirimize destek olarak yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Hukuki yasal zeminlerden hiçbir zaman sapmadan göreve geldiğimizden beri bunu zaman zaman sizlerle, zaman zaman başkan yardımcılarımızla müdürlerimizle istişare ediyoruz.”

“Kampanyada verdiğimiz sözleri birlikte, bir yıl içinde yüzde 63’e yakın bir oranda tamamladık’’

Başkan Sinem Dedetaş, belediyenin performansına dair somut bir başarıyı da çalışanlarla paylaşarak, “Geçen gün bir anket yayınlandı, Üsküdar Belediyesi bu senenin vaatlerini gerçekleştiren ilçeler içinde bir numaraya oturdu, yani biz kampanyada verdiğimiz sözleri sizlerin özverili çalışmalarıyla birlikte, bir yıl içinde yüzde 63’e yakın bir oranda tamamladık. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum bu bayram vesilesiyle de bunu paylaşmış olmak istiyorum. Bu gerçekten gurur verici, bu kadar zorlamaya, bu kadar kaygılı, stresli günlere rağmen verdiğimiz sözleri sizlerin özverili çalışmalarıyla tutmuş olmak bizim için son derece gurur ve mutluluk verici. Kurban Bayramı’nın neşesi güzel günlere bir vesile olsun.” ifadelerini kullandı.

Çalışanların refahına yönelik adımlarını da belirten Dedetaş, hem kreşle, hem çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hem de bayram ikramiyeleriyle zor günlerde bir nebze de olsa destek olabileceklerini düşündüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Dedetaş, personellerle bayramlaştı ve hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra tören sona erdi.