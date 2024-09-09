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Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı arasında Okutan Üsküdar projesi imzalanacak

Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı arasında Okutan Üsküdar projesi imzalanacak
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Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı arasında başarılı ancak imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması amacıyla burs verilmesine ilişkin iş birliği protokolü hayata geçiriliyor

 “Okutan Üsküdar” projesi kapsamında Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında hayata geçirilecek proje ile ilçede ikamet eden başarılı ancak imkanları kısıtlı  öğrencilere karşılıksız burs verilecek.

Bu kapsamda protokol ile Üsküdar ilçesindeki üniversitelerde okuyan veya kendisi ya da ailesi Üsküdar’da ikamet eden başarılı ancak imkanları kısıtlı  öğrenciler eğitimlerine destek sağlanması amacıyla burstan yararlanabilecek.

 10 Eylül Salı günü Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı Beyaz Salon’da yapılacak protokol anlaşması, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’ın katılımıyla imzalanacak. Törende TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da yer alacak.

 Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürütülen proje Üsküdar’ın tüm paydaşlarının desteğiyle sürdürülecek. Proje ile Üsküdarlı komşularımız bağışlarını Türk Eğitim Vakfı’na gönül rahatlığıyla iletebilecek.

 Bağışlar bagis.tev.org.tr web sitesi adresinden yapılacak. Proje hakkında detaylı bilgi için Türk Eğitim Vakfı Anadolu Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir. Bağışçıların adıyla oluşturulacak fonda toplanan ödemeler Türk Eğitim Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere burs olarak iletilecek.

 Proje destekçilerinin makbuz ve teşekkür sertifikaları Türk Eğitim Vakfı tarafından gönderilirken, tüm Üsküdarlıların elbirliğiyle hayata geçecek olan “Okutan Üsküdar” projesiyle gençlerimiz rahat bir nefes alacak.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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