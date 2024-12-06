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Üsküdar Belediyesi ''Patili Can Dostlarımız'' Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı

Üsküdar Belediyesi ''Patili Can Dostlarımız'' Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı
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Üsküdar Belediyesi’nce TFSF iş birliğiyle gerçekleştirilen "Patili Can Dostlarımız Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular alınmaya başladı

Üsküdar Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarının yaşam mücadelelerini ve kent yaşamına kattıkları değerin anlaşılması amacıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Patili Can Dostlarımız Ulusal Fotoğraf Yarışması" başladı.

Yarışma, hayvan hakları bilincini güçlendirmek ve onların dünyasına ayna tutmak için herkesi fotoğraf sanatının gücüyle bir araya getiriyor.

Fotoğraflar, patili dostlarımızın karşılaştıkları zorlukları gözler önüne sererken, insanların da onların yaşamlarını iyileştirmek için neler yapabileceğini fark etmesini sağlamayı amaçlıyor. Her bir kare, hayvanların yaşam hakkına duyulan saygının simgesi olacak.

Yarışmaya başvurular 5 Aralık 2024 tarihinde başladı. Eserlerin son yükleme tarihi 5 Ocak 2025 saat 23.00’e kadar yapılabilecek. Yarışmaya katılım tamamen ücretsiz olup, her katılımcı en fazla dört fotoğrafla yarışmaya başvurabilecek. Sonuçlar, 20 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

 Yarışmanın Onursal jüri üyesi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Derya Balkan, Mehmet Aslan, Doç. Dr. Elif İpek Atayman, Mustafa Seven ve Sadık Üçok yer alacak.

Yarışma, Türkiye’de yaşayan amatör ve profesyonel, 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılara açık olup, katılım tamamen ücretsizdir. Her katılımcı en fazla dört fotoğrafla yarışmaya başvurabilir.

Başvurular, ”tfsfonayliyarismalar.org” adresinden yapılabilir.

 Katılımcıların eserleri, Türkiye’deki şehirlerde sokak hayvanlarının yaşam alanlarında çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflar, kent yaşamına dair unsurları içermelidir. Renkli ya da siyah-beyaz formatta hazırlanacak eserler, belgesel niteliğini koruyacak şekilde düzenlenmelidir. HDR uygulamaları ve yapay zekâ ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmeyecek.

Birincilik ödülü 50 bin lira

Öte yandan yarışmada birincilik ödülü 50 bin lira ve TFSF Altın Madalya, ikincilik ödülü 40 bin lira ve TFSF Gümüş Madalya, üçüncülük ödülü 30 bin lira ve TFSF Bronz Madalya, Mansiyon (3 adet) 15 bin lira, Üsküdar Belediyesi Özel Ödülü (3 adet) 10 bin lira, sergileme ödülleri (En fazla 30 eser) 5 bin lira olarak belirlendi.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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