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Üsküdar Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına her ay 2 ton mama yardımı

Üsküdar Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına her ay 2 ton mama yardımı
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Üsküdar Belediyesi tarafından bir ilk olarak sokak hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilçe genelinde muhtarlıklar aracılığıyla mama yardımı başlatıldı.

Belediye tarafından sokak hayvanlarının hayat koşullarını iyileştirmek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı yerel hayvan koruma görevlisi kartına sahip Üsküdarlı hayvan gönüllülerine sağlanan 1 ton mama yardımının yanı sıra, her ay muhtarlıklar aracılığıyla 30 kilogram mama yardımı gerçekleştiriliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma ile Üsküdar genelindeki 33 muhtarlık bölgesinde sevimli dostlarımızın beslenme ihtiyaçları düzenli olarak karşılanacak.

Muhtarlıklara dağıtılan 30 kilo mama, patili dostlarımızın kolayca erişebilecekleri noktalara yerleştirilecek. Böylece Üsküdar genelinde toplam ayda yaklaşık 2 ton mama dağıtımı gerçekleştirilmiş olacak.

Ayrıca mama yardımı yapmak isteyen gönüllüler, 444 0 875 numaralı telefonu arayarak belediye ekiplerimizle iletişime geçebilir.

Etiketler üsküdar belediyesi üsküdar
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