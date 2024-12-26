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Üsküdar Belediyesi, TMMOB ile Asansör Periyodik Kontrol Protokolü imzaladı

Üsküdar Belediyesi, TMMOB ile Asansör Periyodik Kontrol Protokolü imzaladı
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Üsküdar Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında ilçedeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ev sahipliğinde düzenlenen törene, Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Teknik Koordinatör Nazım Akkoyunlu ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç ve diğer ilgililer katıldı.

4 Mayıs 2018 tarihli Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen protokol, yeni binalarda tescil öncesi kontrollerin yapılmasını ve mevcut asansörlerin yılda en az bir kez denetlenmesini öngörüyor. Bu sayede asansörlerin can ve mal güvenliği açısından güvenli kullanımı hedefleniyor.

Protokol, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2029’a kadar geçerli olacak. Bu işbirliğiyle, Üsküdar’daki asansörlerin periyodik kontrolleri daha sistematik ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilecek.

Anlaşma, Üsküdar Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin güvenliğini ön planda tutma kararlılığını ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın teknik bilgi birikimini bir araya getirerek önemli bir örnek oluşturuyor.

Protokol, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile imzalandı.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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