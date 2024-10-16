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Üsküdar Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Üsküdar Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
Güncelleme:

Üsküdar Belediyesi'nin “Yaz Spor Okulu”na kayıtlar 24 Haziran tarihi itibarıyla başladı. 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında Üsküdarlı çocukları sporla dolu bir yaz bekliyor.

Kimler Katılabilir?

Kayıt için Üsküdar ilçesinde ikamet etmek gerekmektedir. Yaş Aralığı 4-14 yaş arasıdır. Eğitim gruplarından çocuğunuzun yaşına uygun olanı seçmeniz gerekmektedir.

Eğitim Programı:

Beceri Gelişimi ve Eğitsel Oyunlar, Voleybol ve Basketbol branşlarında eğitimler verilecektir.

Eğitim Günleri ve Saatleri:

Hafta içi dört gün boyunca sabah 10:00 ile öğleden sonra 17:00 saatleri arasında, her biri 55 dakika süren seanslar düzenlenecektir.

Eğitim Yerleri:

Çavuşdere Spor Sarayı, Vakıfbank Spor Sarayı ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı

Kayıt Koşulları:

Her çocuk sadece bir spor branşı için haftada iki gün kayıt yaptırabilir. Üst üste üç kez eğitimlere katılmayan çocukların kaydı silinir ve sıradaki yedek üyeler davet edilir.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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