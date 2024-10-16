Üsküdar Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
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Üsküdar Belediyesi'nin “Yaz Spor Okulu”na kayıtlar 24 Haziran tarihi itibarıyla başladı. 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında Üsküdarlı çocukları sporla dolu bir yaz bekliyor.
Kimler Katılabilir?
Kayıt için Üsküdar ilçesinde ikamet etmek gerekmektedir. Yaş Aralığı 4-14 yaş arasıdır. Eğitim gruplarından çocuğunuzun yaşına uygun olanı seçmeniz gerekmektedir.
Eğitim Programı:
Beceri Gelişimi ve Eğitsel Oyunlar, Voleybol ve Basketbol branşlarında eğitimler verilecektir.
Eğitim Günleri ve Saatleri:
Hafta içi dört gün boyunca sabah 10:00 ile öğleden sonra 17:00 saatleri arasında, her biri 55 dakika süren seanslar düzenlenecektir.
Eğitim Yerleri:
Çavuşdere Spor Sarayı, Vakıfbank Spor Sarayı ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı
Kayıt Koşulları:
Her çocuk sadece bir spor branşı için haftada iki gün kayıt yaptırabilir. Üst üste üç kez eğitimlere katılmayan çocukların kaydı silinir ve sıradaki yedek üyeler davet edilir.
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