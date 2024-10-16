Üsküdar Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Üsküdar Belediyesi'nin “Yaz Spor Okulu”na kayıtlar 24 Haziran tarihi itibarıyla başladı. 1 Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arasında Üsküdarlı çocukları sporla dolu bir yaz bekliyor.

Kimler Katılabilir?

Kayıt için Üsküdar ilçesinde ikamet etmek gerekmektedir. Yaş Aralığı 4-14 yaş arasıdır. Eğitim gruplarından çocuğunuzun yaşına uygun olanı seçmeniz gerekmektedir.

Eğitim Programı:

Beceri Gelişimi ve Eğitsel Oyunlar, Voleybol ve Basketbol branşlarında eğitimler verilecektir.

Eğitim Günleri ve Saatleri:

Hafta içi dört gün boyunca sabah 10:00 ile öğleden sonra 17:00 saatleri arasında, her biri 55 dakika süren seanslar düzenlenecektir.

Eğitim Yerleri:

Çavuşdere Spor Sarayı, Vakıfbank Spor Sarayı ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı

Kayıt Koşulları:

Her çocuk sadece bir spor branşı için haftada iki gün kayıt yaptırabilir. Üst üste üç kez eğitimlere katılmayan çocukların kaydı silinir ve sıradaki yedek üyeler davet edilir.