Üsküdar Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik
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Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenleyecek.
Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenleyecek.
Saat 11.00'de başlayacak programa Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Sanatçı Haluk Levent de katılım sağlayacak.
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