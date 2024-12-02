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Üsküdar Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik

Üsküdar Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik
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Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenleyecek.

Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenleyecek. 

Saat 11.00'de başlayacak programa Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Sanatçı Haluk Levent de katılım sağlayacak.

Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenleyecek.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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