Üsküdar Belediyesi'nden 5 bin ihtiyaç sahibine bayram öncesi nakit desteği
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Belli koşulları yerine getiren emeklilere 5 bin liralık alışveriş desteği uygulamasını başlatan Üsküdar Belediyesi Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kurban Bayramı öncesi de ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlıya nakit desteği yapıldığını duyurdu.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlı komşumuzun sosyal destek kartlarına nakit destekleri yatırıldı. Sosyal desteğimizi farklı projelerle artıracağız. Şimdiden iyi bir bayram geçirmenizi, güle güle harcamanızı diliyorum" dedi. Bayram yardımının 4 bin 820 haneye destek kart yardımı,742 haneye nakdi yardım, bir grup kadın ve kız çocuğuna da para yardımı şeklinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Emeklilere 5 bin liralık pazar alışverişi desteği
Dedetaş, göreve geldikten sonraki ilk vaadini; ilçede oturan ve belli koşulları karşılayan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projesiyle başlatmıştı.
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