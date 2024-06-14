  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Üsküdar Belediyesi'nden 5 bin ihtiyaç sahibine bayram öncesi nakit desteği

Üsküdar Belediyesi'nden 5 bin ihtiyaç sahibine bayram öncesi nakit desteği

Üsküdar Belediyesi'nden 5 bin ihtiyaç sahibine bayram öncesi nakit desteği
Güncelleme:

Belli koşulları yerine getiren emeklilere 5 bin liralık alışveriş desteği uygulamasını başlatan Üsküdar Belediyesi Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kurban Bayramı öncesi de ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlıya nakit desteği yapıldığını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi 5 bin Üsküdarlı komşumuzun sosyal destek kartlarına nakit destekleri yatırıldı. Sosyal desteğimizi farklı projelerle artıracağız. Şimdiden iyi bir bayram geçirmenizi, güle güle harcamanızı diliyorum" dedi. Bayram yardımının 4 bin 820 haneye destek kart yardımı,742 haneye nakdi yardım, bir grup kadın ve kız çocuğuna da para yardımı şeklinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Emeklilere 5 bin liralık pazar alışverişi desteği

Dedetaş, göreve geldikten sonraki ilk vaadini; ilçede oturan ve belli koşulları karşılayan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği projesiyle başlatmıştı.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl yalanı yıllar sonra ortaya çıktı Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu Yangınlarda küle dönen Bodrum ve Marmaris'teki ormanların son hali gündem oldu Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti Diyanet, Türk hacı adaylarını Araplara şikayet etti Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Erdoğan İspanyol gazetecinin sorusuna sert çıktı: ''Başını sallama ben sallamıyorum'' Erdoğan İspanyol gazetecinin sorusuna sert çıktı: ''Başını sallama ben sallamıyorum'' Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları nefes kesti Finallere kalmayı garantileyen Filenin Sultanları nefes kesti Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası: Polis evini bastı Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası: Polis evini bastı