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Üsküdar Belediyesi'nden emeklilere pazar alışverişi desteği

Üsküdar Belediyesi'nden emeklilere pazar alışverişi desteği
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın, seçim vaatleri arasında yer alan emeklilerine 5 bin liralık “Pazar Alışverişi Desteği Projesi”nin ödemeleri yapılmaya devam ediyor. İncelemeleri tamamlanan 726 kişiye daha ödeme yapıldı.

Yerel seçimlerde belediye kaynaklarını sadece Üsküdarlıların gerçek ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak için şeffaf bir şekilde kullanma sözü veren Başkan Dedetaş’ın Üsküdarlı emekliler için başlattığı pazar desteği projesine 4 bine yakın başvuru yapılmıştı.

Yapılan incelemelerin ardından ilk etapta 12 Temmuz Cuma günü 750 Üsküdarlı komşumuzun ödemeleri gerçekleştirilmişti. Bugün incelemeleri tamamlanan 726 emeklinin daha ödemesi gerçekleşti.

Emeklilere 5 bin liralık “Pazar Alışverişi Desteği Projesi”ne talepleri 15-31 Mayıs tarihleri arasında toplanmıştı.

DEDETAŞ: "EMEKLİLERİMİZİN SOSYALLEŞEBİLMELERİ İÇİN EMEKLİLER LOKALİ AÇACAĞIZ"

 Başkan Sinem Dedetaş, ekonomik olarak zor günler yaşayan dar gelirli emeklilerin yanında olacaklarını ve emeklilere yönelik farklı destek çalışmalarını hayata geçireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

 “Pazar desteği, ring seferleri ve emekliler lokali ile emeklilerimize desteğimizi artıracak, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin sosyalleşebilmeleri için Emekliler Lokali açacağız. Çok daha fazla emeklimize pazar desteği ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklililerimizi desteklemek her zaman temel görevlerimiz arasında yer alacak.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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