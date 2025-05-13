Üsküdar Belediyesi'nden ''Engelliler Haftası'' etkinliği

Üsküdar Belediyesi tarafından ''Engelliler Haftası'' kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Görme engellilere yönelik akıllı bastonların takdim edilen tören, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Bulgurlu Mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezindeki etkinlikte, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemek, farkındalık oluşturmak ve engelli haklarına saygıyı vurgulamak amacıyla çeşitli atölye ve sergiler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Engelliler Haftası vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliğin sadece bir takvim dönemini değil, toplumsal farkındalığı güçlendiren ve yaşamanın güzelliğini hatırlatan özel bir anı simgelediğini dile getirdi.

“Özel gereksinimli ve engelli bireylerin gözlerinizdeki ışıltı, bizim yolumuzu aydınlatıyor.” diyen Dedetaş, “Üsküdar Belediyesi olarak, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, hak ettiğiniz hizmetleri sunmak ve daha erişilebilir bir Üsküdar inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dedetaş, Üsküdar Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine, kişisel özellikleri dikkate alınarak ve bilimsel yöntemler kullanılarak katkıda bulunduklarını aktararak şöyle devam etti:

“Engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi ve engellilere özel hobi bostanı ile faaliyet gösteren Merkezimiz, ortalama olarak aylık 888 seans ile 11 bin 606 özel gereksinimli komşumuza hizmet sunuyor. Tebessüm Kahvelerimiz ise toplamda 2 şubeden oluşmakta ve 12 down sendromlu personeliyle hizmet veriyor. Üsküdarlılara içten bir tebessümle hizmet sunan kafelerimiz ile özel gereksinimli ve engelli bireylerimizin hayata katılmasına yardımcı oluyoruz. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz akıllı bastonların, ihtiyaç sahibi komşularımızın hayatını kolaylaştırmasını umuyorum. Daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz Engelli Çocuğu Olan Annelerimize 5 bin lira bakım desteği projemiz için de başvuruları topladık, ödemelere çok kısa süre içerisinde başlayacağız. Engelliler Haftası'nın, daha kapsayıcı, erişilebilir ve adil bir toplum için farkındalık oluşturmaya katkı sağlamasını diliyor, özel gereksinimli ve engelli bireylerimiz ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.”

''Sinem Başkan'a Çok Teşekkür Ediyoruz''

Etkinlikte konuşan WeWALK Kullanıcı Deneyimi Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, teknolojinin engelli bireylerin yaşamına nasıl entegre edildiğine dikkat çekerek, ‘’Akıllı bastondan da öte biz görme engellilerin sosyal hayattaki her noktaya eşit ve tam katılımlarını destekleyecek teknolojiler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. We Walk olarak yüzyıllardır kullanılan geleneksel bastonu teknolojiyle buluşturduk ve bugün buradaki görme engelli arkadaşlarımıza Üsküdar Belediyesi destekleriyle akıllı bastonları hediye edilecek, bunun için Sinem Başkan’a çok teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

Sanat ve Farkındalık Bir Aradaydı

Etkinlikte Ahşap, Filografi, Kaligrafi, Yüz Boyama, Ahşap Baskı ve Ebru Sanatı atölyeleri katılımcılara açık olarak sunuldu. Ayrıca Kadın El Ürünleri Pazaryeri Projesi (KÜP) Sergisi, Fevziye Meriç Çocuk Destek Merkezi ile Üsküdar Kadın Aile Dayanışma Merkezi (ÜKAD) atölye çalışmaları ve inovasyon atölyeleri de büyük ilgi gördü.

Programın duygusal anlarından biri, Engelsiz Yaşam öğrencisi görme engelli Tuana Şahin’in sahne almasıydı. Şahin, bağlama ekibi eşliğinde “Çalın Davulları” ve “Deniz Üstü Köpürür” adlı şarkılarla dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Günün finalinde ise Halk Oyunları Atölyesi öğrencileri, Zeybek, Halay ve Horon gibi geleneksel dansları sergileyerek programa renk kattı.

Akıllı Bastonlar Hak Sahiplerini Buldu

Program kapsamında görme engelli hak sahiplerine akıllı bastonlar Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından takdim edildi. Dedetaş, katılımcılarla yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.