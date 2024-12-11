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Üsküdar Belediyesi'nden evini yenileyenlere yüzde 65'e kadar mali destek

Üsküdar Belediyesi'nden evini yenileyenlere yüzde 65'e kadar mali destek
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Üsküdar Belediyesi tarafından, “Üsküdar Yenileniyor” Projesi kapsamında hesaplanan yenileme bedellerinin hak sahipleri tarafından karşılanamaması durumunda mali destek sağlanacak

Üsküdar Belediyesi, KENTAŞ koordinasyonunda yürütülen “Üsküdar Yenileniyor” platformu üzerinden hesaplanan yenileme bedellerinin malikler tarafından karşılanamaması nedeniyle depreme dayanıksız yapıların tahliye, yıkım ve yeniden inşa süreçlerinin aksamaması amacıyla kısmi destek verecek.

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm odaklı uygulamaların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sonuçlandırılması ve kamu kaynaklarının vatandaşların can güvenliğinin korunması amacına yönelik olarak kullanılmasını teminen, belediye başkanlığınca yeniden yapım maliyetlerinde yararlanma talebinde bulunan yapının; 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması gerekiyor.

Üsküdar Yenileniyor kapsamında yenilenmesi hususunda uzlaşmaya varılmış olması da gereken projede, sağlanacak mali destekten yararlanma talebinde bulunan hak sahibinin; ikametgahının Üsküdar sınırları içerisinde olması, hane içi toplam gelirinin 3 asgari ücretin altında olması, kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinde İstanbul il sınırları içerisinde herhangi bir taşınmazının bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca, hak sahibinin İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölüm nitelikli taşınmazının bulunmaması, yine İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde elli ve daha az hisse sahibi olması (Tarla vasıflı mülkiyetler ve cins tashihli konutlar taşınmaz sahipliği olarak sayılmayacaktır) gibi şartlara uygun olması da isteniyor.

Yenilenecek konutlarda İstanbul geneli ortalama aile büyüklüğünü barındıran maksimum 80 metrekare konut büyüklüğü esas alınacak ve bağımsız bölümün 80 metrekarelik kısmı için mali destekten faydalandırılacak.

PROJE MECLİSTEN GEÇTİ

Şartları sağlayan hak sahibinin; hane halkı gelirinin en fazla net 2 asgari ücrete eşit veya altında olması durumunda yeniden yapım bedelinin yüzde 60’ı, aynı şartlarda emekli ise yüzde 65'i kadar; en fazla net 3 asgari ücrete eşit veya altında olması durumunda ise yeniden yapım bedelinin yüzde 40’ı, aynı şartlarda emekli ise yüzde 45’i kadar desteklenmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi ve Üsküdar yenileniyor kapsamında mali desteğin verilmesi kararlaştırıldı.

Üsküdar Belediyesi Ekim ayı meclisinden alınan onayın ardından hız kazanan projeye “uskudaryenileniyor.com” üzerinden başvurular yapılabilecek.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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