Üsküdar Belediyesi'nden ''karma havuz'' iddialarına yanıt

Üsküdar Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında Üsküdar Belediyesi’nin bünyesindeki havuzlarla ilgili asılsız iddialar ortaya atıldığını açıkladı.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklama:

Bazı sosyal medya hesaplarında Üsküdar Belediyesi’nin bünyesindeki havuzlarla ilgili asılsız iddialar ortaya atıldığı görülmektedir.

Komşularımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, spor tesislerimizde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda havuzlarımızın büyük çoğunluğunda kadınlarımızın kullanım süresinin artırılması hedeflenmiştir.

Havuzlarımızda sadece kadınların kullanımına özel günler olmakla birlikte, daha önce erkeklerin kullanımına ayrılan kimi günlerde karma sisteme geçilerek; üyelerimize, aileleri ve yakınlarıyla beraber spor yapma imkânı sunulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi ile Çavuşdere Spor Sarayı’nda bulunan iki farklı havuzdan birinde haftanın altı günü sadece kadınlara, diğer havuzda ise haftanın üç günü erkeklere, üç günü de karma olarak hizmet verilecektir.

Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu, Vakıfbank Spor Sarayı, Boğaziçi Yaşam Merkezi ve Libadiye Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nda ise üç gün kadın, iki gün karma ve bir gün de erkek olarak kullanım gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Üsküdar Belediyesi