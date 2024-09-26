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Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere İstanbulkart abonman desteği

Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere İstanbulkart abonman desteği
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Üsküdar Belediyesi tarafından, Önlisans ve Lisans öğrencilerine, 2024 - 2025 Eğitim Yılında aylık abonman desteği başlatıldı. Başvurular 26 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Üsküdar Belediyesi, öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Önlisans ve Lisans öğrencilerinin yol masraflarına destek olmayı amaçlayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal bir projesini daha hayata geçirdi. 

5 bin öğrenciye yapılacak destek, belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” üzerinden online olarak alınacak. Aylık “İstanbulkart” abonman desteğine başvurular, “Vukuatlı nüfus kayıt örneği”, “Öğrenci Belgesi”, “İBAN bilgisini gösterir belge” ve öğrencinin “SGK hizmet döküm belgesi” ile yapılacak.

Başvurular 13 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2024-2025 Eğitim Yılında aylık İstanbulkart abonman desteğine hak kazanacak.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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