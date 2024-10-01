Üsküdar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine doğalgaz fatura desteği

Üsküdar Belediyesi tarafından 2024-2025 Öğretim Yılı kapsamında öğrenci evlerinde kalan önlisans ve lisans öğrencilerine aylık doğalgaz fatura desteği kampanyası başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi, ilçede öğrenci evlerinde kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin yükünü hafifletmek, eğitim yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla başlattığı kampanya ile aylık doğalgaz fatura desteğini duyurdu.

Belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresi üzerinden 30 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında alınacak başvurular ile fatura bedeli bin liranın altında olan ödemelerin tamamı, fatura bedeli bin liranın üzerinde olan ödemelerin ise bin liralık kısmı kadar ödeme gerçekleştirilecek.

Ödemeler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde; Kasım ve Nisan ayları arasında olmak üzere 6 ay süresince yapılacak.

Başvuru yapacak öğrencilerin, Üsküdar ilçesinde ikamet etmesi, aynı hanede en az üç örgün eğitim gören öğrenci olması, İstanbul il sınırları içerisinde herhangi bir devlet üniversitesinde örgün eğitime devam

eden ya da İstanbul il sınırları içerisinde yer alan özel bir üniversitede tam burslu eğitim alan örgün eğitim öğrencisi olması, tam zamanlı ya da yarı zamanlı herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekiyor.

Online yapılacak başvurularda Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğini gösteren e-devletten alınmış “PDF formatında” ikametgah belgesi, Öğrenci Belgesi, IBAN Bilgisi Gösterir Belge ve Öğrencilerin SGK Hizmet Dökümleri beyan edilecek.