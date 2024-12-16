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Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi hizmete açılıyor

Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi hizmete açılıyor
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Üsküdar Belediyesi’nin ilk kreşi “Yuvamız Üsküdar”ın resmi açılışı ile İcadiye’de yapılacak kreşin temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete alınan “Yuvamız Üsküdar”ın resmi açılışı ile İcadiye’de yapılacak kreşin temel atma töreni İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Üsküdar Belediyesi önünde 19 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleşecek törende İBB Başkanı İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş vatandaşlara hitap edecek.

Resmi açılışı yapılacak Üsküdar Belediyesi’nin ilk kreşi “Yuvamız Üsküdar”, 36-69 ay aralığında yaş gruplarından oluşuyor. Aktif 80 öğrencinin kayıtlı olduğu kreşte, iki tane 3-4 yaş, bir tane 4-5 yaş ve  bir tane 5-6 yaş sınıfları bulunuyor. Saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren kreşte, sınıflarda 2 öğretmen öğrencilere eğitim veriyor.

Öte yandan, İcadiye’de temeli atılacak kreşte ise Çocuk Gündüz Bakımevi, Kadın Destek Merkezi ve Çocuk Destek merkezi gibi alanlar yer alacak.

Kreş 60 çocuk kapasiteli olarak hizmete girecek.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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