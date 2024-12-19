Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi ''Yuvamız Üsküdar'' açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Belediye Hizmet Binası’nda açılan ''Yuvamız Üsküdar'' kreşinin açılışı ve İcadiye Mahallesi’nde yapılacak kreşin temel atma töreni Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, bağışçı Burhan Özdemir ve eşi Esra Nimet Özdemir ile vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Resmi açılışı yapılan Üsküdar Belediyesi’nin ilk kreşi “Yuvamız Üsküdar”, 36-69 ay aralığında yaş gruplarından oluşuyor. Aktif 80 öğrencinin kayıtlı olduğu kreşte, iki tane 3-4 yaş, bir tane 4-5 yaş ve bir tane 5-6 yaş sınıfları bulunuyor. Saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren kreşte, sınıflarda 2 öğretmen öğrencilere eğitim veriyor.

İcadiye’de temeli atılan kreşte ise Çocuk Gündüz Bakımevi, Kadın Destek Merkezi ve Çocuk Destek merkezi gibi alanlar yer alacak. Kreş 60 çocuk kapasiteli olarak hizmete girecek.

Üsküdar Belediyesi içinde açılan kreşi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte gezen Başkan İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende konuşma yaptı.

“Bazı engellemeler var, canımızı sıkan işler var” diyen İmamoğlu, “Konan bütün bu engellere rağmen, israftan kısacağız, bütçemizi doğrulukla, adaletle yöneteceğiz. Bereketi ve bolluğu bu şekilde kurumlarımıza taşıyıp, kreş açmaya devam edeceğiz, burs vermeye devam edeceğiz, yurtlarımızı açmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BUNUN ADI, MİLLETİN PARASINI MİLLETE VERMEKTİR”

Açtıkları kreşlerle ilgili sayısal veriler paylaşan İmamoğlu, “Dile kolay; sıfır kreşti, şu anda 106 kreşimiz hizmette. 10 binin üzerinde çocuk, hayata eşitlenerek başlıyor. Ayda 2 bin 500 lira veriyor. Bugünün asgari ücretinin 7’de biri neredeyse. Birçok çocuğumuzun annesinin, babasının işsiz olması vesilesiyle, ücretsiz başlattığımız çocuklarımızla kreş yönetiyoruz. Bu nasıl büyük bir hizmettir biliyor musunuz? Sadece çocuğa değil; anneye, babaya, aileye, yuvaya, şehrimize, ülkemize… Onun için bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı, milletin parasını millete vermektir. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Şu anda 36 kreşimiz inşaat halinde. Çoğu bitmek üzere. Önümüzdeki yıl, yani birkaç hafta sonra içinde olacağımız yıl, tasarlanmış, başlamak üzere olan kreşlerimizle otomatikman sayımız, aslında 160’a yaklaştı. Gurur duyuyoruz. Her bir kreşle, bir metro kadar gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘’SURİYE’DE KURULACAK DÜZENDE SEFERBERLİĞE BELEDİYELER OLARAK HAZIRIZ’’

Başta Suriye olmak üzere, İslam coğrafyasında yoğunlaşan çatışmalı ortamlar ve savaşların nedeninin cehalet olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “İslam coğrafyasının cehaletle boğulduğu bu karmaşadan, bu savaş düzeninden kurtulmasının yegane çıkışı; akıldır, ilimdir, ilimdir, eğitimdir, öğretimdir. Başka bir yolu yoktur. Belediyeler olarak, orada kurulacak düzende, en doğru belediyecilik uygulamalarını, en iyi belediyecilik uygulamalarını, yarın en güçlü müfredatlarla kreşlerin orada da açılmasını sağlamak, eğitim yuvalarının orada da açılmasını sağlamak ve bunun gibi hizmetlerde, biz, CHP’li belediyeler olarak ve bütün belediyeler olarak, seferberliğe hazırız. Bir an önce Suriyeliler, çocuklarıyla beraber memleketlerine dönebilsinler. İşin özeti bu.” dedi.

“KREŞLER, GÖNLÜMÜZÜN MEGA PROJELERİ”

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da konuşmasında şunları kaydetti:

“İlk kreşimizi belediye bünyesinde açtık. Çünkü belediye çalışanlarımızın refahı ve huzuru, gerçekten bizler için önemli. Onlar, bizim görünen yüzlerimiz. Belediyenin çalışan, çalışkan insanları. Onların çocuklarını rahatça emanet edebilecekleri bir yer olması, bizim ve sizin için çok önemli. Çünkü çocuklar, hepimizin en kıymetlileri. Onlar huzurlu, mutlu, eşit, laik, eğitim aldığı sürece aileler de huzurlu oluyor. Bugün bir açılış daha yapacağız. O da İcadiye Mahallesi'ndeki ikinci kreşimiz. O da tüm komşularımıza tabii ki açık olacak. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ilk kreşi 2019’da göreve geldikten sonra açarken, hepimizin bildiği gibi, ‘Bir mega proje’ demişti. Aslında kreşler evet çok fazla beton dökülen projeler değil ama bizim gönlümüzün mega projeleri. Çünkü, çocuklar eşit bir şekilde hayata başlıyorlar. Eğitimlerini eşit bir şekilde alıyorlar. Ekonomik durumları iyi olmayan ailelerimiz de modern sınıflarda çocuklarına eğitim aldırabiliyorlar bu kreşler aracılığıyla. Gerçekten gülen yüzler görmek ve bu şekilde mutluluğu paylaşmak, bizim için çok önemli. Çocuklarımızın eşit eğitim almalarını sağlamak bizim için çok önemli.”

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve diğer katılımcılar butona basarak İcadiye’deki kreşin temel atmasını gerçekleştirdi.

Belediye önünde gerçekleşen tören hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.

Çok sayıda vatandaş töreni ilgiyle takip etti.