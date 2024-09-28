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Üsküdar Belediyesi'nin öğrencilere kırtasiye ve okul giysisi desteği sürüyor

Üsküdar Belediyesi'nin öğrencilere kırtasiye ve okul giysisi desteği sürüyor
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2024 - 2025 Eğitim Öğretim döneminde Üsküdar’da ikamet eden ve kriterlere uyan ilköğretim ve lise öğrencilerine 4 bin 500 lira nakdi yardım yapılacak

Üsküdar Belediyesi tarafından öğrencilere kırtasiye ve okul giysisi desteği sürüyor. Bu bağlamda, lise öğrencileri de kapsama alınarak kriterlere uyan ilköğretim ve lise öğrencilerine 4 bin 500 lira nakdi yardım yapılacak.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2024 - 2025 Eğitim Öğretim döneminde Üsküdar’da ikamet edip devlet okulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve lise çağındaki çocuklara okul döneminde kırtasiye ve okul giysisi desteğinde bulunulacak.

Başvurular, 27 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında belediye resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresi üzerinden online olarak alınacak.

Başvuru sırasında “E-devlet üzerinden Nüfus Kayıt Örneği”, “İBAN Bilgisini Gösteren Belge”, “Öğrenci Belgesi” teslim edilecek.

Yapılacak incelemelerin ardından kriterlere uygun hanelerde öğrencilerin ebeveynlerinin hesaplarına bir defaya mahsus 4 bin 500 lira kırtasiye ve okul giysisi desteği yatırılacak. 

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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