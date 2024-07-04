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Üsküdar Belediyesi'nin restore ettiği Nevmekan Kuzguncuk yeniden kapılarını açıyor

Üsküdar Belediyesi'nin restore ettiği Nevmekan Kuzguncuk yeniden kapılarını açıyor
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Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek halkımızın kullanımına sunulan Nevmekan Kuzguncuk, belediye ekiplerimizin gerçekleştirdiği tadilatın ardından bugün yeniden kapılarını açıyor.

İcadiye Mahallesi İcadiye Hamamı Sokak’ta bulunan, toplam 1200 metre karelik alanda, içerisinde kafe, restoran, sergi alanı, mutfak ve kütüphane bulunan Nevmekan Kuzguncuk, komşularımıza daha iyi hizmet vermek ve eksiklikleri gidermek amacıyla 25 Haziran Perşembe günü tadilata alınmıştı.

2 Eylül 2023 tarihindeki açılışından henüz bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen oluşan yapı fiziği sorunları nedeniyle tadilata alınmak zorunda kalınan Nevmekan Kuzguncuk, ekiplerimizin kısa sürede yoğun çalışmaları neticesinde, tüm yapısal eksiklikleri giderilerek yeniden komşularımızın hizmetine girecek.

Kapsamlı bir tadilat gerçekleştirilen mekanda, oluşan su sızıntıları nedeniyle gerekli yalıtımlar yapılırken, küflenen yerler zımparalanarak yeniden boyandı.

Mescit bölümü giriş kısmında duvarda zeminden su çekmesi sonucu oluşan kabarmalar raspa yapılarak tekrar boyandı. Mutfak kısmının tavanında oluşan rutubet ile alçıpanların su aldığı tespit edilirken, tavandan gelen suyun tespiti yapılarak alçıpan asma tavanların alçı ve boyaları yapıldı.

Teras döşemesindeki yalıtım eksikliğinden kaynaklanan su sızıntısı nedeniyle teras yalıtımı yapılarak gerekli önlemler alınırken, mekanın içinde bulunan bazı yerlerde oluşan küflenmeler de boya yapılarak düzeltildi.

Ahşaplarda oluşan açılmalar giderildi ve açılan bölümlere ahşap macunu çekilip zımpara yapılarak tekrar boyandı. ​​1905 ve 1970 yıllarında kapsamlı onarımlar geçiren hamam, son olarak 2018 yılında restore edilmişti. 2 Eylül 2023 tarihinde kültür projesi olarak açılan Nevmekan Kuzguncuk, yaşanan yapı fiziği sorunları nedeniyle, 25 Haziran 2024 tarihinde tadilata alınmıştı.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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