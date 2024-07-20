Üsküdar Kent Konseyi Başkanlığına Sündüs Nazan Tok seçildi

Üsküdar Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kent Konseyi Başkanlığına Sündüs Nazan Tok seçildi.

Üsküdarlıların desteğiyle yerel seçimlerden zaferle çıkan Başkan Sinem Dedetaş, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Kent Konseyi kuracaklarını vurgulamıştı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ilk Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, imza ve yoklama işlemlerinin ardından çoğunluk sağlandı.

Üsküdar Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mithat Özdemir’in divan başkanlığında yapılan toplantıda, Kent Konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

“BİZE ÖNEMLİ BİR LİDERLİK YAPTI”

Toplantıda konuşan Başkan Dedetaş, makamların sorumluluğunun önemine değinerek, bir makama geldikten sonra da “Ben bilirim”i ortadan kaldırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kent Konseyi’nin bunun en kurumsal göstergesi olacağını aktaran Dedetaş, “Seçildik, bunun için çok mutluyuz tabii ki; ama yapılan en büyük hatanın ortak akıldan uzaklaşmak olduğunu, farklı görüşleri bir araya getirmeden, bir masada değerlendirmeden verilen kararların bizi ne kadar mutsuz ettiğini süreçlerde yaşayıp gördük. O yüzden aynısını tekrarlamamak üzere 2019'da İBB'yi Sayın Başkanımız kazandıktan sonra yaptığı ilk işti biliyorsunuz Kent Konseyini kurmak. Sadece kurmakla kalmadı tüm kararları uzmanları ile birlikte, kenti yaşayanlarla birlikte, kent için akıl fikir yürütenlerle birlikte karar vermeyi seçmişti. Bize de çok önemli bir liderlik yaptı.” dedi.

Bundan sonraki sürecin tamamında kenti ortak yönetmek ve katılımcılık anlayışı gereği Kent Konseyi’ni son derece önemsediklerini belirten Dedetaş, “Sadece isimde kalıp ‘Seçtik, bitirdik’ değil gerçekten faydalı olacağı işler yapmasını temenni ediyoruz. Kent Konseyi bizim için birlikte yönetmenin en önemli göstergelerinden biri. O yüzden çok aktif, çok katılımcı, her sese, her pencereye açık bir konsey olmasının temenni ediyorum.” diye konuştu.

“ÜSKÜDAR’I BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

‘’Yönetimimiz eşitlikçi ve adaletçi bir yönetim sloganıyla ve hisleriyle geldi ve seçildi.” diyen Sinem Dedetaş, bunun takdir gördüğünü, eşitlikçi ve adaletli bakışın Kent Konseyinde de olması gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Dedetaş, “Bu anlamda seçilecek arkadaşlarınıza şimdiden başarılar diliyorum. Belediyeyi birlikte yönetmek üzere kent konseyini kuruyoruz, seçimlerini yapıyoruz. Her sesin içinde olduğu, kararların ortak alındığı bir dönemi umarım birlikte yaşayacağız, Üsküdar’ı birlikte yöneteceğiz.

En ufak bir karardan, en büyük karara kadar; aslında bundan etkilenecek insanların olduğunu ve hassasiyetle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda zaten sık sık temas edeceğiz. Birbirimizden öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Katkı sunan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ortak aklın ve katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden birini yaşayacağımızı düşünüyorum. Üsküdar çok kıymetli. Hizmet etmek büyük bir onur; bu onuru paylaşacağımız için de çok mutluyum. Şimdiden başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR KENT KONSEYİ BAŞKANI SÜNDÜS NAZAN TOK

Öte yandan, Yürütme Kurulu’nun 25 kişiden oluşması oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan oylamada Sündüs Nazan Tok, Üsküdar Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

Üsküdar Kent Konseyi'ne seçilen 25 asil üye ise şöyle: Onur Cingil, Ercüment Ertopuzlu, Hüseyin Sinan Omacan, Cem Tutar, Deniz Alkan, Murat Cesur, Fatma Lale Ötüş, Sema Kalaycıoğlu, Terlan Kaya, Onur Nemli, Neşe Şahna, Aysun Kuru, Müjgan Oral, Önder Uçar, Burak Çatlıoğlu, Hatice Şen Özköse, Ebru Şen, Ahmet Gül, Ayşe Sema Tütüncü, Hüsnü Özel, Hayrunnisa Aligil, Mesut Öztürk, Aliye Serin, Betül Yalçın, Eşref Akbal.