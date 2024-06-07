Üsküdar mahalle buluşmalarının ilki Acıbadem mahallesinde gerçekleşti

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katıldığı ve şeffaf belediyecilik anlayışına ilişkin seçim vaatlerinden biri olan “Mahalle Buluşmaları”nın ilki Acıbadem Mahallesi’nde gerçekleşti.

Şehit Mete Sertbaş Parkı’nda mahalle buluşmasına Başkan Sinem Dedetaş’ın yanı sıra, başkan yardımcıları Nazım Akkoyunlu ve Ali Ayçiçek ile birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada konuşan Dedetaş, vatandaşları makamda ağırlamanın verimli olmadığını, çok fazla vatandaş ile buluşulamamasından ötürü yeni dönemde söz verdikleri gibi mahalle buluşmalarına başladıklarını aktardı. Haftada iki mahallede buluşmalara devam edeceklerini belirten Dedetaş, “Bunu harf sırasına göre yapacağız hak geçmesin diye. Çünkü bütün mahallelerimizin sorunları birbirinden öncelikli aslında. Her mahallenin kendi içinde ortak sorunları da, özel sorunları da var, ama bir yerden başlamamız lazım.” dedi.

"Adaletli ve Şeffaf çözümler yapacağız"

Ellerinden geldiğince adaletli ve şeffaf bir şekilde çözümler yapacaklarını vurgulayan Dedetaş, “Gelir gelmez yaptığımız işlerden de bahsetmek gerekirse; meclislerimizi canlı yayınlar hale getirdik. Belediyenin gündemini sizlerin çok rahatlıkla takip etmesini sağlamış olduk. Pazar desteği demiştik ihtiyaç sahibi emeklilere; onların kriterlerini koyduk ve desteklerimizin başvurularını aldık. Ciddi de bir katılım oldu açıkçası, mutluyuz. Vakıflar sürecini başlattık bir önceki meclisimizde. Bedelsiz tahsis edilen vakıfların geri alınması ve onu da yine kamusal amaçla faydalanabileceği şekilde ele almak istemiştik, onun da sürecini başlattık. Tabii belediyemizin normal yürüyen işleri devam etmekle birlikte bazı değişiklikler de oldu. Olmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.