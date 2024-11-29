Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ring seferleri başlıyor

Üsküdar Belediyesi tarafından daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahallelerinde başlatılan ring seferlerine Mehmet Akif Ersoy mahallesi de ekleniyor.

Daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahalleleri arasında ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla ring seferleri başlatan Üsküdar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ring seferlerini ilave etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ulaşım kolaylığını sağlamak amacıyla yeni bir ring seferi daha başlatılıyor.

İlçede ulaşım kolaylığını artırmak amacıyla daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahalleleri arasında faaliyete giren ring seferinin ardından, gelen talepleri değerlendiren Üsküdar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni ücretsiz bir ring seferini hizmete sunuyor.

Seferler, 2 Aralık Pazartesi günü hizmete sunulacak.

“10 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZ TAŞINDI”

Daha önce Ünalan ve Küçük Çamlıca mahalleleri arasında düzenlenen ring seferleri 4 Eylül’den beri kesintisiz olarak devam ederek, bu hatta bu güne kadar 10 binin üzerinde vatandaşımız taşındı.

Mahallelinin talepleri ile toplu taşımayı güçlendirmek isteyen belediye, yarım saat aralıklarla planlanan ring seferleriyle ulaşım ağını geliştirmeyi ve mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefledi.

Ring seferleri, hafta içi her gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarlığı yanından hareket etmekte ve güzergahı boyunca Çamlıca Yolu Caddesi, Giresun Sokak ve varış noktası olan Sağlık Sokak gibi cadde ve sokaklardan geçiyor. Hattın dönüşü Sağlık Sokak üzerinden yapılarak başlangıç noktasına yapılıyor.

Sabah seferleri ise; Çamlıca Yolu Caddesi’nden saat 07.00'de başlıyor. Seferler, her yarım saatte bir olmak üzere 11.00'e kadar devam ediyor.

Öğleden sonra seferleri ise, saat 15.00'te başlayarak 19.00'a kadar, yine yarım saatlik aralıklarla yapılıyor.

Sağlık Sokak’tan ise 07.15’de başlayan seferler 19.15'te Çamlıca Yolu Caddesi'nde sona eriyor.