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Üsküdar Sahaf Festivali başladı

Üsküdar Sahaf Festivali başladı
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Üsküdar Belediyesi tarafından kültür ve sanat alanında önemli bir etkinlik olan Sahaf Festivali kitapseverleri bir araya getirmek üzere Mimar Sinan Çarşısı’nda başladı.

Festivalin ilk gününe, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, başkan yardımcıları, CHP Üsküdar meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Stantları tek tek gezen Dedetaş, basılı eserler hakkında bilgi aldı. 

“Son derece zor günlerden geçiyoruz”

Burada konuşan Başkan Dedetaş, son günlerde yaşanan kadın cinayetleri ve terör olaylarına değinerek, “Gerçekten son derece zor günlerden geçiyoruz. Bir arada olmamız çok önemli. Teröre karşı en güzel vereceğimiz cevap bir arada olmaktır. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

‘’Kitaplar, özellikle bugünlerde ruhumuza iyi gelecek’’

Pek çok problemin eğitimden geçtiğini ve eğitimle çözüleceğini kaydeden Dedetaş, şunları kaydetti:

“Kitaplarımız hem aklımıza hem ruhumuza iyi geliyor. Kendimizi geliştirirken ruhumuzu dinlendirdiğimiz bir alan. Bu anlamda bizlere destek olan tüm sahaflara, yazarlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Üsküdar Belediyesi olarak, ilçemizin kültür ve sanat iklimine katkı yapmayı sürdüreceğiz. Kitaplar, özellikle bugünlerde ruhumuza iyi gelecek.”

Başkan Dedetaş, 1993 yılından bugüne toplam 65 sayı olarak çıkan Müteferrika Dergisi’nin yayıncılık bayrağını Emin Nedret İşli’ye devreden Lütfü Seymen’e sahaflık mesleğine katkıları nedeniyle plaket takdim etti. 

Etkinlik kapsamında canlı mezat da düzenlendi. 

Üsküdar Sahaf Festivali, 3 Kasım tarihine kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında tüm vatandaşlara açık olacak.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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