Üsküdar Yenileniyor ile güvenli ve hızlı dönüşüm başlıyor

Üsküdar’daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve güvenli konutların inşa edilmesini amaçlayan online platform “Üsküdar Yenileniyor” lansmanı Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak

“Üsküdar Yenileniyor, Geleceğimiz Güçleniyor” mottosuyla Bağlarbaşı Kültür Merkezi̇ Boğaziçi Salonu’nda 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek lansmana Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, vatandaşlar ve basın mensupları katılacak.

ONLİNE BAŞVURU İLE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi KENTAŞ öncülüğünde geliştirilen “Üsküdar Yenileniyor” online platformu ile tekil yapılardan mahalle bazında farklı ölçeklere kadar geniş bir perspektifte dönüşüm çalışmaların yapılması hedefleniyor. Vatandaşların online olarak başvuru oluşturabileceği platformda hem riskli yapıların yenilenmesine hem de güçlendirilmesine dair başvurular alınabiliyor.

BELEDİYE-VATANDAŞ İŞ BİRLİĞİ

Riskli yapı stoğunun dönüşümünde Üsküdar Belediyesi’ni birincil aktör ve etkin rol alma noktasına taşıyacak olan “Üsküdar Yenileniyor” ile vatandaşlar dönüşüm taleplerini direkt olarak Üsküdar Belediyesi’ne iletebilecek. Başvuru değerlendirmelerinin ardından hazırlanacak ön proje ve fizibilite çalışmaları sonrasında hak sahipleri ile uzlaşmaya yönelik görüşmeler sağlanarak dönüşüm süreci başlatılacak. Böylece dönüşüm sürecinin başlamasından anahtar teslimine kadar her aşamasında vatandaş Üsküdar Belediyesi güvencesi ile hareket edebilecek. Üsküdar'ı daha güvenli bir yaşam alanı haline getirmeyi amaçlayan “Üsküdar Yenileniyor”, yerinde dönüşüm prensibini benimserken, katılımcı ve şeffaf yapısı ile kentsel dönüşümde güçlü bir belediye-vatandaş işbirliğini tesis edecek.

“Yenileme”, “Güçlendirme” ve “Müteahhit (İstekli)” olmak üzere üç adet başvuru türünün bulunduğu platformda başvurulardan ücret alınmıyor. Vatandaşların yanı sıra kentsel dönüşümde etkin rol almak isteyen müteahhitler de platform üzerinden başvuru oluşturabiliyor. Müteahhit (İstekli) başvuru türü ile toplanacak başvurularla rekabetçi fiyatlandırmanın sağlanarak Üsküdar Belediyesi kontrolörlüğünde yapım işlerine talip müteahhitlerin vatandaşlarla buluşturulması sağlanıyor. Riskli yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi sürecini çok daha etkin hale getirecek olan “Üsküdar Yenileniyor” ile Üsküdar Belediyesi’nin dönüşümde öncü olacağı süreçte güvenli, hızlı ve uygun maliyetli bir dönüşüm sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.