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Üsküdar zabıtası kaybolan vatandaşı sağ salim evine ulaştırdı

Üsküdar zabıtası kaybolan vatandaşı sağ salim evine ulaştırdı
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Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, ambulansla götürüldüğü hastaneden yaya olarak çıkan bir vatandaşın kaybolduğunu fark etti. Ekipler yaşlı adamı sağ salim evine ulaştırdı.

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde akşam devriyesi sırasında bir kişinin evinin yolunu kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine iletişime geçen ekipler, bu kişinin geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla ambulansla hastaneye getirildiğini, tedavisinin ardından taburcu edildiğini öğrendi.

Ekipler, İsminin Serdar Sarıerler (71) olduğunu ileten hastaya evinin yolunu bilip bilmediğini sordu.

Olumsuz yanıt alan Zabıta ekipleri, hastanın bağlı bulunduğu muhtarlıktan evinin adresini öğrenerek sağ salim evine ulaştırdı.

Evin güzergahında bulunan bir eczaneye uğrayarak gerekli ilaç ve ihtiyaçları da karşılayan ekiplere Sarıerler teşekkürlerini iletti.

Zabıta ekipleri Sarıerler’e, “Amcacım bizden ya da Başkanımızdan bir isteğiniz var mı?” diye sordu.

Sarıerler de, “Sayenizde evime kavuştum. Allah razı olsun. Sinem Hanım’a da çok teşekkür ederim.” dedi.

Sarıerler’i evinde yeniden ziyaret eden ekipleri, sağlık durumunu kontrol ettikleri Sarıerler’e sağlık hizmeti ve eşya konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Öte yandan, Sarıerler’e Üsküdar Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti ekiplerince düzenli kontrol yapılacağı da belirtildi.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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