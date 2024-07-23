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''Üsküdar'a Gelir İken'' etkinlikleri başlıyor

''Üsküdar'a Gelir İken'' etkinlikleri başlıyor
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Her Perşembe Üsküdar sahilinde gerçekleşecek etkinlikte Üsküdarlıları hoş bir müzik, renkli stantlar, el emeği üretimler ve sokak lezzetleri karşılayacak

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar’ın kültürel hayatına katkı sağlamak, Üsküdarlıların hoş vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler serisi devam ediyor.

Bu kapsamda “Üsküdar’a Gelir İken” etkinlikleri 25 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Üsküdar sahilinde başlayacak etkinlik “DJ Bey” performansıyla saat 18.00’de başlayacak.

 Her Perşembe devam edecek etkinlikte, farklı lezzetler ve farklı müzikler Üsküdarlıların beğenisine sunulacak.

Sahilde kurulacak renkli standlarda “Üreten Kadınların” el emeği göz nuru işleri yer alacak. Kadınların kalite kazandırılmış el ürünlerini satışa sunduğu “KÜP” standı ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursiyerlerimizin emeklerinin bulunduğu “ÜSMEK” standı da Üsküdarlıların beğenisine sunulmak üzere etkinlikte yerini alacak. 

Ayrıca, etkinlikte Üsküdarlılar sokak lezzetlerini tatma fırsatı da bulacak. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında oluşturulan Down Sendromlu gençlerin servis elemanı olarak çalıştığı “Tebessüm Kahvesi” de Üsküdarlıların hizmetinde olacak.

Etkinlik Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katılımıyla gerçekleşecek.

Dedetaş, tüm Üsküdarlıları etkinlikte buluşmaya davet ederek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceği müjdesini de verdi.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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