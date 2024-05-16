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Üsküdar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Üsküdar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
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Üsküdar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katılacak. Kutlamalar kapsamında saat 20.00’de DJ Allame performans sergileyecek. Allame’nin ardından sanatçı Şevval Sam saat 21.00’de sahne alarak Üsküdarlılara ve tüm İstanbullulara sevilen şarkılarını seslendirecek. 
 
Saat 19.30 itibarıyla kapılarını açacak Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne gidecek vatandaşlar belediyenin ring seferleriyle ücretsiz olarak alana gelebilecek.

“Üsküdar Meydan” ve “Altunizade Capitol” önünden Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne 17.00 ile 19.00 saatleri arasında her 30 dakikada bir servis hareket edecek.

 Üsküdar'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak - Resim : 1

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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