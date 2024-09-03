Üsküdar'da Ahmet Güleryüz'ün ''İstanbul'da Balıkçılık'' fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Güleryüz’ün ''İstanbul’da Balıkçılık Fotoğraf Sergisi'' Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil’de açıldı.

Serginin açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ahmet Güleryüz ile Şehir Hatları’nda görev aldığı sürede tanıştığını kaydederek, Güleryüz’ün deniz tarihi konusundaki uzmanlığı ve arşivinin yol gösterdiğini belirtti.

Güleryüz’ün İstanbul'un bütün değerlerini fotoğraflarıyla gelecek nesillere anlatmakta önemli bir isim olduğunu dile getiren Dedetaş, “Kıymetli eserlerini bizimle, Üsküdarla paylaşmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım layık olabiliriz kendisine. Üsküdar'ı özellikle boğazı temsil eder bir noktaya taşımak gibi yeni dönemde bir hedefimiz var. Boğazın incisi diyoruz ama denize kıyımız olmasına rağmen, hatta en fazla iskelesi olan ilçemiz olmasına rağmen denizle hala mesafeliyiz. O mesafeyi yeni dönemimizde Üsküdar Belediyesi olarak biraz kırmak istiyoruz. Denizin her alanında, balıkçılıkta, seyirde, sporda ve ulaşımda Üsküdar'ı biraz daha boğazla yakınlaştırmak istiyoruz.” dedi.

Serginin açılışının balıkçılık sezonunun açıldığı döneme denk gelmesinin bir tesadüf olmadığını vurgulayan Dedetaş, “İstanbul'da balık çeşitliliklerini, bolluklarını büyüklerimiz anlatıyor. Bu anlamda tekrar boğazın bereketini geri getirme noktasında da her birimizin sorumluluğu var hem çevresel anlamda, hem de tüketim ve değer anlamında tabii ki.” ifadelerini kullandı.

Dedetaş, “Boğazın korunması ve yaşatılması her anlamda bizim için önemli. Bizler belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. İstanbul'u hatırlarken bir de kendimize ödev de olsun bu sergi. Korumak ve yaşatmak anlamında elimizden gelen ne varsa bunu yapacağız.” dedi.

Ahmet Güleryüz de, Başkan Sinem Dedetaş’ın görevinde çok başarılı olduğunu dile getirerek, “Sinem kardeşimin gelecekteki başarıları için şimdiden kutlarım. Sevgili dostlar 1957’den itibaren, aşağı yukarı 20 seneyi kapsayan 100’e yakın fotograf sergileniyor bugün. Burada serginin çoğunlukla adı ‘İstanbul'da Balıkçılık’, ama balıkçılığın yanı sıra ben fotoğraflarımda sizlere İstanbul sevgimi yansıtmaya çalıştım.” şeklinde konuştu.

“İstanbul bambaşka bir yer, bambaşka bir dünya.” diyen Güleryüz, “Özellikle 1950’li yıllardan itibaren 70’lere kadar İstanbul’u hatırlayacak ve sevginizi ortaya koyacaksınız.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Dedetaş ve Güleryüz sergiyi gezdi. Fotoğraflarla tek tek ilgilenen Dedetaş, bilgi de aldı.

Genel Koordinatörlüğünü Cansu Kiremitçi Yılmaz’ın, proje yönetimini Ceyhun Ünlü ve Meral Çam’ın, proje koordinatörlüğünü Ertuğrul Evcimen’in yaptığı sergi 29 Eylül’e kadar Nevmekan Sahil’de ziyaret edilebilecek.

Ahmet Güleryüz kimdir?

Ahmet Güleryüz grafik tasarım mezunudur. Mesleğini icra edip belli bir başarıya ulaşırken uzun bir süredir fotoğraf sanatına merak sarmış ve uzun yıllar ilgilenmiştir. İstanbul’da Balıkçılık sergisini tersanelerde yaptığı çalışmalar sonucunda fotoğraflamış, belli bir döneme ait fotoğrafları sergilemektedir. Güleryüz, fotoğrafın yanı sıra bu süreçte gemi, sandal, kayık gibi deniz araçları maketleri yapan bir grup sanatçı ile tanışıp Ahmet beyin çektiği fotoğraflar üzerine maketler tasarlanmış ve ortak bir projede buluşmuşlardır.