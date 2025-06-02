Üsküdar'da Dünya Çevre Günü Festivali coşkusu

Üsküdar Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında “Dünya Çevre Günü Festivali” gerçekleştirildi.

Üsküdar Kuzguncuk Bostanı’nda düzenlenen etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivade, çevre bilincini artırmaya yönelik birçok aktivite gerçekleştirildi. “'Sandalye ve Mataranı Kap Gel'” konseptiyle düzenlenen çevre dostu atölyeler, eğlenceli etkinlikler, uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen panel ve söyleşiler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Günün son oturumunda ise Başkan Sinem Dedetaş ile Şef, Yazar ve İçerik üreticisi Refika Birgül çevre üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlik dolayısıyla vatandaşlar ve Refika Birgül ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dedetaş, “Çevreyi bizi bir araya getiren yapıların tamamı diye düşünebiliriz.” dedi.

‘’Süper Hizmet’e Atık Yağ Alımla İlgili Talepler Yüzde 70 Oranında Artış Gösterdi’’

Hayata geçirdikleri Atık Yağ Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Dedetaş, “'Geri dönüşüm konusunda bizim duyarlı insanlar olarak zorlandığımız bazı şeyler oluyor. Yağ konusu da bunlardan biri. Belediye tarafının biraz devreye girmesini istedik. Kaplarımızı dağıtıyoruz ve minik hediyemiz var teşvik etmek amaçlı. Yavuztürk, Bahçelievler ve Çengelköy’de kampanyaya en çok katılım sağlayan mahallelerimiz oldu. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz lansmandan bu yana Süper Hizmet’e atık yağ alımla ilgili talepler yüzde 70 oranında artış gösterdi. Bu demek oluyor ki bu kampanya ciddi anlamda etkili.'” diye konuştu.

‘’Akıllı Atık Yönetim Çalışması’’

Üsküdar’da yürütülen dijital sıfır atık çalışmalarına da değinen Sinem Dedetaş, “Üsküdar’da, Avrupa Birliği projesi olarak da hayata geçiriyoruz. Bu anlamda da sıfır atığın dijitalleşmesi konusu var. Bu uygulamayla birlikte projemiz akıllı atık yönetimi sayesinde ambalaj atığı toplama noktaları dijital olarak işaretlenecek. Araç güzergahları bu noktaların doluluk oranlarına göre, yoğunluklarına göre dinamik olarak revize edilebilecek.'” ifadelerini kullandı.

Renkli ve Bilinçli Atölyelere Yoğun İlgi

Festival süresince çeşitli yaş gruplarına hitap eden yaratıcı ve öğretici atölyeler düzenlendi. E-atıklardan sanat yapımı, doğal deterjan ve parfüm üretimi, ileri dönüşüm saksı yapımı, çiçek ekimi, kil atölyesi ve taş boyama gibi birçok etkinlik hem çocuklara hem de yetişkinlere çevreci üretimi deneyimleme fırsatı sundu. Ayrıca çocuk jimnastiği, trekking ve çevre dostu oyun alanlarıyla katılımcılara doğayla iç içe bir gün yaşatıldı.

Uzmanlarla Paneller ve Söyleşiler Gerçekleştirildi

Etkinlik, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ve İklim ve Sıfır Atık Müdürü Pelin Kıvrıkoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda çevre bilincini artırmaya yönelik mesajlar verildi.

Ardından, yazar Hale Acun Aydın’ın katılımıyla “Sürdürülebilir Yaşamın İlk Adımları” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Bu söyleşiyi, çevre alanında uzman akademisyenlerin görüşlerini paylaştığı “Toplum, Tüketim ve Dönüşüm” paneli takip etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen bir diğer panelde ise, Üsküdar Kent Konseyi Başkanı Nazan Tok’un moderatörlüğünde “İstanbul Boğazlarında Çevre Koruma Faaliyetleri ve Atık Yönetimi” konusu ele alındı.

Müzik ve Sanat Doğayla Buluştu

Festivalde sanat ve çevre teması bir araya geldi. “Fungistanbul” grubu, atık materyallerden oluşturulan enstrümanlarla verdikleri müzik dinletisiyle katılımcılara özgün bir deneyim yaşattı. Ayrıca, “Atıktan Sanata” başlığı altında açılan çevreci sanat sergileri, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.