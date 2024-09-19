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Üsküdar'da ''Gaziler Günü'' Şemsipaşa Meydanı'nda kutlandı

Üsküdar'da ''Gaziler Günü'' Şemsipaşa Meydanı'nda kutlandı
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Üsküdar’da, ''19 Eylül Gaziler Günü'' kapsamında Şemsipaşa Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Garnizon Komutanlığı adına Hava İstihdam Komutanı Atilla Erdoğan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Gazi Kazım Kalelioğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla andığı konuşmasında, "103 yıl dönümünü kutladığımız Gaziler Günü, vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna savaşan gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmenin milli bir görev olduğunu vurgulayan Kalelioğlu, "Şehidin şahidi gazilerdir. Kendim bizzat yaşadığım ve yanı başımda şehit olan arkadaşlarıma şahit oldum." dedi.

Tören, gazilere ve şehitlere duyulan saygı ve minnet duygularının ön planda olduğu anlamlı bir etkinlik olarak kaydedildi.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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