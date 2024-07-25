Üsküdar'da ''Gezgin Oyun Parkı'' etkinlikleri başlıyor

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 39 çocuğun imzası bulunan ve kendisine ulaşan bir mektupla “Sokak oyunları” talebini hayata geçirerek, “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerinin ilkini Çengelköy Huzurtepe Sokak’ta başlatıyor.

Üsküdar, İstanbul'un en yaşanabilir ilçelerinden biri olma yolunda çocuk dostu ve oyun dostu uygulamalarıyla öncü bir vizyonu benimsiyor. Bu vizyonun merkezinde şehirde sağlıklı büyüme ve oyun hakkını koruma taahhüdümüz var.

"Gezgin Oyun Parkları" projesi ile başlayan bu yaklaşımımız, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle donatılmış oyun ve rekreasyon hizmetlerinde yeni bir örnek belirlemeyi amaçlıyor. "Çocuklar Üsküdar'da, Oyun Sokaklarda!" sloganımız, her çocuğun erişebildiği güvenli ve keyifli oyun oynayabileceği kamusal alanları yaratma kararlılığımızı yansıtıyor.

Hikaye, sokak çevresindeki konutlarda yaşayan çocukların birlikte bir mektup oluşturması ve sokaklarında “Oyun alanı” istemesiyle başladı.

Çocuklar Sinem Dedetaş’a yazdıkları mektupta “Bizler 3. kuşak olarak babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı gibi olmak istemiyoruz.” diyerek sokaklarında oyun alanı talep etti.

Talebi değerlendiren Dedetaş, içerisinde çeşitli oyun malzemelerinin yer aldığı, müzik ve eğlendirici aktivitelerin bulunduğu “Gezgin Oyun Parkı” etkinlik serisini başlattı. 26 Temmuz Cuma günü oyun alanına dönüştürülecek Çengelköy Mahallesi Huzurtepe Sokak, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında “Çocuklar Üsküdar’da, Oyunlar Sokaklarda” sloganıyla çocukların oyun oynayacakları ve eğlenecekleri bir alana dönüşecek.

ÇOCUKLARI ÇEŞİT ÇEŞİT AKTİVİTELER BEKLİYOR

“Gezgin Oyun Parkları”nda “Akıl ve Zeka Oyunları”nın yanı sıra, “Resim Ormanı”, “Sokakta Sanat”, “Geleneksel çocuk oyunları”, “Su oyunları”, “Voleybol”, “Ayak tenisi”, “Minyatür kale” ve “Beceri gelişimi ve Eğitsel oyunlar” olmak üzere birçok aktivite yer alacak. Etkinlikte çocuklar dans edecek ve patlamış mısır ikramı da yapılacak.

Etkinlik 26 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de Çengelköy Mahallesi Huzurtepe Sokak’ta başlayacak ve saat 16.00’ya kadar sürecek.

“ARZUMUZUN SİZ BAŞKANIMIZ TARAFINDAN OLUMLU DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ BİLİYORUZ”

Öte yandan, 39 çocuğun imzası ile gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan bizler 877 Ada 1 Parsel’de Huzurtepe Sokak’ta ikamet eden çocuklarız. Mahallemizin, sokağımızın kurulduğu 1964 yılından beri hiçbir çocuk bir oyun alanında oynamadan yetişkin oldular. Bizler 3. kuşak olarak babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı gibi olmak istemiyoruz. Her türlü tehlikeyi göze alarak sokak içinde kah araçlardan kah asabi komşulardan azar işiterek, engellenerek büyümek istemiyoruz. Bu arzumuzun siz sayın başkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini biliyor ve umut ediyoruz. Sokağımızda bulunan boş arsalardan herhangi birine oyun planı yapmanızı rica ediyoruz.”