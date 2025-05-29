  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Üsküdar’da ''Gezgin Oyun Parkı'' etkinlikleri yeniden başlıyor

Üsküdar’da ''Gezgin Oyun Parkı'' etkinlikleri yeniden başlıyor

Üsküdar’da ''Gezgin Oyun Parkı'' etkinlikleri yeniden başlıyor
Güncelleme:

Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı Gezgin Oyun Parkı etkinliği 1 Haziran Pazar Günü Selami Ali Mahallesi’nde gerçekleşecek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın geçtiğimiz yıl 39 çocuğun imzası bulunan bir mektupta yer alan “Sokak oyunları” talebini hayata geçirerek başlattığı “Gezgin Oyun Parkı” etkinlikleri bu yıl ilkbahar-yaz döneminde yeniden başlıyor.

"Çocuklar Üsküdar'da, Oyun Sokaklarda!" sloganı ile her çocuğun erişebildiği güvenli ve keyifli oyun oynayabileceği kamusal alanları yaratma kararlılığı ile başlayan “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerinin bu yıl ilki 1 Haziran Pazar Günü saat 13.00’te Selami Ali Mahallesi’nde yapılacak.

Hikaye, sokak çevresindeki konutlarda yaşayan çocukların birlikte bir mektup oluşturması ve sokaklarında “Oyun alanı” istemesiyle başladı.

Çocuklar Başkan Sinem Dedetaş’a yazdıkları mektupta sokaklarında oyun alanı talep etmişti.

Talebi değerlendiren Dedetaş, içerisinde çeşitli oyun malzemelerinin yer aldığı, müzik ve eğlendirici aktivitelerin bulunduğu “Gezgin Oyun Parkı” etkinlik serisini başlatmıştı.

Geçtiğimiz sene büyük ilgi gören etkinlik, bu sene de çeşitli mahallelerde yer alacak.

Çeşit Çeşit aktiviteler çocukları bekliyor

“Gezgin Oyun Parkları”nda “Akıl ve Zeka Oyunları”nın yanı sıra, “Resim Ormanı”, “Sokakta Sanat”, “Geleneksel çocuk oyunları”, “Su oyunları”, “Voleybol”, “Ayak tenisi”, “Minyatür kale” ve “Beceri gelişimi ve Eğitsel oyunlar” olmak üzere birçok aktivite yer alacak. Etkinlikte çocuklar dans edecek ve patlamış mısır ikramı da yapılacak.

text-ad
Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi! Buzul çöktü; Avrupa'nın cenneti cehenneme döndü: Bir yerleşim yeri haritadan silindi! Sağlık düşmanları ifşa oldu! Ünlü bir marka daha Bakanlığın ''ifşa'' litesinde! Sağlık düşmanları ifşa oldu! Ünlü bir marka daha Bakanlığın ''ifşa'' litesinde! İşte trafikte ''ohhhh'' çekeceğimiz zamlı yeni trafik cezaları! İşte trafikte ''ohhhh'' çekeceğimiz zamlı yeni trafik cezaları! CHP'li Mahmut Tanal, Abdulkadir Selvi'yi çok fena yakaladı! CHP'li Mahmut Tanal, Abdulkadir Selvi'yi çok fena yakaladı! İstanbul'un ünlü özel okulunda beden eğitimi öğretmenine müdür tacizi! İstanbul'un ünlü özel okulunda beden eğitimi öğretmenine müdür tacizi! Türkiye'nin en acı haritası yayınlandı: Dünya ortalamasının da altındayız! Türkiye'nin en acı haritası yayınlandı: Dünya ortalamasının da altındayız! Türkiye'nin 70 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 70 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: ''Tek başıma geldim, ailemle dönüyorum...'' Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: ''Tek başıma geldim, ailemle dönüyorum...'' Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın eski 2 numarası resmen umut hakkı istedi! Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın eski 2 numarası resmen umut hakkı istedi! 90'ların çocuklarının yıllarca rüyalarına giren, yılların kabusu Chucky öldü! 90'ların çocuklarının yıllarca rüyalarına giren, yılların kabusu Chucky öldü!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın çok özel aşk kaçamağının bedeli dudak uçuklattı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın çok özel aşk kaçamağının bedeli dudak uçuklattı İstanbul'da durma eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul'da durma eylemi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Mauro Icardi ve Wanda Nara davasında yasak aşk iddiasıyla ilgili ihanetin görüntüleri ortaya çıktı Mauro Icardi ve Wanda Nara davasında yasak aşk iddiasıyla ilgili ihanetin görüntüleri ortaya çıktı TRT'nin iddialı dizisi ikinci şansını da kaybetti ve final tarihi kesinleşti TRT'nin iddialı dizisi ikinci şansını da kaybetti ve final tarihi kesinleşti Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık bir ayda üçüncü kez tutuklandı Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık bir ayda üçüncü kez tutuklandı İstanbul'da güpegündüz çırılçıplak kadın seferberliği: Yolda yürürken görüntülendi... İstanbul'da güpegündüz çırılçıplak kadın seferberliği: Yolda yürürken görüntülendi... Gök gürültülü sağanaklar geri geliyor: Çok sayıda ilimiz için ''aşırı yağış'' uyarısı geldi! Gök gürültülü sağanaklar geri geliyor: Çok sayıda ilimiz için ''aşırı yağış'' uyarısı geldi! Erdoğan ''yeniden adaylık'' sorusuna bu yanıtı verdi Erdoğan ''yeniden adaylık'' sorusuna bu yanıtı verdi Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses çok tartışılacak vasiyetini açıkladı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses çok tartışılacak vasiyetini açıkladı Türkiye'nin gizli cennetine geldiler, gezdiler, yediler, içtiler ve... İçine ettiler! Türkiye'nin gizli cennetine geldiler, gezdiler, yediler, içtiler ve... İçine ettiler!