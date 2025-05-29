Üsküdar’da ''Gezgin Oyun Parkı'' etkinlikleri yeniden başlıyor

Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı Gezgin Oyun Parkı etkinliği 1 Haziran Pazar Günü Selami Ali Mahallesi’nde gerçekleşecek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın geçtiğimiz yıl 39 çocuğun imzası bulunan bir mektupta yer alan “Sokak oyunları” talebini hayata geçirerek başlattığı “Gezgin Oyun Parkı” etkinlikleri bu yıl ilkbahar-yaz döneminde yeniden başlıyor.

"Çocuklar Üsküdar'da, Oyun Sokaklarda!" sloganı ile her çocuğun erişebildiği güvenli ve keyifli oyun oynayabileceği kamusal alanları yaratma kararlılığı ile başlayan “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerinin bu yıl ilki 1 Haziran Pazar Günü saat 13.00’te Selami Ali Mahallesi’nde yapılacak.

Hikaye, sokak çevresindeki konutlarda yaşayan çocukların birlikte bir mektup oluşturması ve sokaklarında “Oyun alanı” istemesiyle başladı.

Çocuklar Başkan Sinem Dedetaş’a yazdıkları mektupta sokaklarında oyun alanı talep etmişti.

Talebi değerlendiren Dedetaş, içerisinde çeşitli oyun malzemelerinin yer aldığı, müzik ve eğlendirici aktivitelerin bulunduğu “Gezgin Oyun Parkı” etkinlik serisini başlatmıştı.

Geçtiğimiz sene büyük ilgi gören etkinlik, bu sene de çeşitli mahallelerde yer alacak.

Çeşit Çeşit aktiviteler çocukları bekliyor

“Gezgin Oyun Parkları”nda “Akıl ve Zeka Oyunları”nın yanı sıra, “Resim Ormanı”, “Sokakta Sanat”, “Geleneksel çocuk oyunları”, “Su oyunları”, “Voleybol”, “Ayak tenisi”, “Minyatür kale” ve “Beceri gelişimi ve Eğitsel oyunlar” olmak üzere birçok aktivite yer alacak. Etkinlikte çocuklar dans edecek ve patlamış mısır ikramı da yapılacak.