Üsküdar’da hukuk kazandı; sahildeki kaçak işletme nihayet yıkıldı

Üsküdar sahildeki kaçak işletme nihayet yıkıldı. İstanbulluların boğazla görsel bağlantısını kesen, İBB tarafından şehre kazandırılan Üsküdar Meydanının bütünlüğünü engelleyen, Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Kuşkonmaz Camiinin estetiğini bozan kaçak kafenin yıkılmasıyla yıllar sonra da olsa hukuk kazandı.

Bu sabah kaçak kafenin yıkımı için bölgeye giden İBB ekiplerine sivil bir kişi tarafından silah çekildi. Kaçak işletmenin çatısına çıkan eli silahlı sivil, görevlerini yapmaya çalışan işçilere silah göstererek aşağı indirdi. Ancak ekipler geri adım atmadı. İBB ekiplerinin şikayeti üzerine işletme sahibinin yakını olduğu öğrenilen T. S. emniyet tarafından göz alındı.

4 yıldır hukuku işletmeye çalışan İBB’nin çabası bu sabah sonuç verdi. İBB’nin kararlılığı karşısında geri adım atan, mahkemenin İBB lehinde karar vermesine rağmen yıkımı engellemek için türlü yollara başvuran irade, geç de olsa görevini hatırladı.

Tahliye ve yıkım için son hazırlıklarını yapan İBB ekipleri, kaçak kafenin içerisinde tespit çalışması yaparken, Üsküdar Belediyesi ekipleri küçük bir iş makinasıyla yıkıma başladı. Tehlike yaratan iş makinası, İBB ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. İBB’nin yıkım için getirdiği büyük iş makinası, hızlıca yıkımı gerçekleştirerek, sahili kaçak yapıdan temizledi.

YAZICI: BİZE PAYDAŞ OLMASI GEREKEN KURAMLARI YILLARCA KARŞIMIZDA GÖRDÜK

İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı ve Buğra Gökce ekiplerin başında yıkımı yerinde takip etti. Yıkım sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB’nin 4 yıldır hukuku tesis etmek için çalıştığını hatırlatarak, “ Yıkım için defalarca geldik. Bize paydaş olması gereken kamu kurumlarını karşımızda gördük. Bugün de aynı işlemi yaptık ama emniyeti karşımızda değil yanımızda bulduk. Yıkımı gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki tek amacımız, mahkeme kararını yerine getirmek ve sahadaki imar uygunsuzluklarını ortadan kaldırmaktır ”dedi.

GÖKCE: DEVAM EDECEĞİZ

İBB’nin kamusal mekanları kamuya kazandırmak, halkın kullanıma açmak için çalışmaya devam edeceğini söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de, “İstanbul'un diğer mekanlarında da, işgale uğramış tüm alanları, çeşitli kişi, kuruluş, vakıf ve derneklere peşkeş çekilmiş, amacı dışında kullanılan tüm alanların yıkım süreçlerini takip etmeye, hem hukuk nezdinde, hem emniyet nezdinde devam edeceğiz ”diye konuştu.

NELER YAŞANDI ?

2019 yılından bu yana Üsküdar sahili kaçak yapılardan temizlemek için yetkisini kullanmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) karşısına sayısız engel çıkartıldı. Üsküdar Belediyesi görevini yapmadı. Üsküdar Kaymakamlığı, İBB’nin başvurularını görmezden geldi. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü devreye girerek, kendisinin yetkili olduğunu öne sürüp, “yıkımın ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı” iddiasıyla Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Üsküdar Kaymakamlığı, devletin polisini, devletin zabıtasının önüne dikerek yasal yıkım kararını günlerce uygulatmadı.

Mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihli kararı, İBB’yi haklı bulduğu, imar kanununa aykırılığını tespit edilen kaçak kafenin yıkımı önünde hiçbir yasal engel olmadığı halde İBB’nin işini yapması engellendi.

BÖLGEDE YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Üsküdar Salacak sahilinde, bu son yıkımla 10 kaçak işletmeden 4’ünün yıkımını gerçekleştiren İBB, bazıları kendi mülkiyetinde olan 6 kaçak işletmenin daha yıkımını gerçekleştirmek için devam eden mahkemelerin sonuçlanmasını bekliyor.