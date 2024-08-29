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Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı

Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine konserve et dağıtımı
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Üsküdar Belediyesi, İBB Vakfı olan İstanbul Vakfı’na kurban bayramında yapılan bağışlarla hazırlanan 5 bin adet konserve kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vakfı olan İstanbul Vakfı’na kurban bayramında hayırseverlerin yaptığı kurban bağışlarıyla hazırlanan 5 bin adet konserve kurban etini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya başladı. 

İstanbul Vakfı'na yapılan bağışlarla hazırlanan ve her haneye 2 adet (toplamda ortalama 800 gr) konserve belediye personelleri tarafından kapı kapı gezilerek dağıtılıyor. Üsküdar sınırları içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak "kavurma konserveler", sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Hijyenik ortamlarda islami usullere göre kesilen kurban etleri konserveler halinde toplamda 2 bin 500 haneye ulaştırılıyor.

Bu çalışma ile ortalama 4 ton konserve et, Üsküdar’da ailelerin sofralarına ulaştırılırken, dağıtımlar 14 gün içerisinde tamamlanacak.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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