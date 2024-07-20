''Üsküdar'da İzler İken'' açık hava sinema günlerine yoğun ilgi

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde açık alanlarda yapılan geleneksel sinema günlerinin ilki ''Neşeli Günler'' film gösterimiyle başladı.

Türk Sinemasının mihenk taşı filmlerin, gençlerin de ilgisini çekeceği bir festival kapsamında tekrar gösterilmesiyle yapılan geleneksel sinema günlerinin ilki, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi avlusunda gerçekleştirildi.

Yüzlerce Üsküdarlının katılımıyla gerçekleşen ve “Sandalyeni kap gel” konseptiyle düzenlenen etkinlikte, seyirciyle buluşan ilk film Türk sinemasının kült filmlerinden “Neşeli Günler” oldu.

Usta oyuncular Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Oya Aydoğan ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı ve 1978 yılında çekilen filmde turşu suyu tartışmaları dikkati çekmişti.

Üsküdar Belediyesi de film gösteriminde izleyicilere turşu suyu, patlamış mısır ve çay ikram etti.

DEDETAŞ: “BU KADAR İLGİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Film gösterimi öncesi konuşma yapan Başkan Sinem Dedetaş, amaçlarının bir arada olmak olduğunu ve katılımın yoğunluğundan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Cuma günleri film gösterimlerinin geleneksel hale geleceğini kaydeden Dedetaş, “Güzel bir film izleyeceğiz. Yaz akşamlarınızı biraz daha eğlendirmek, bir arada olmak için planladığımız etkinliklerimizden bir tanesi. Pazar günleri ‘Klasik Pazar’ yapıyoruz bildiğiniz gibi. Cuma günleri de film gösterimlerimiz olacak.” dedi.

Dedetaş, “Bu kadar ilgi gerçekten beni çok mutlu etti ve daha iyilerini yapmaya beni ve ekibimi sevk edecek. İyi seyirler diliyorum. Yeşilçam’ın klasik filmlerinden bir tanesini izleyeceğiz. Bu filmi seçmemizin sebeplerinden bir tanesi sahnelerinin bir bölümünün de Üsküdar'da geçmesi. Biliyorsunuz turşu tartışmalarının yaşandığı, daha doğrusu turşunun nasıl yapıldığı tartışmalarının yaşandığı bir film izleyeceğiz. Filmde rahmetli olmuş pek çok sanatçımız var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok güzel anlar yaşattılar bize. Bundan sonra da sinemaya, kültüre olan desteğimiz devam edecek. İyi seyirler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Filmi izleyen Üsküdarlılar bitişinin ardından ayağa kalkarak alkışladı.