Üsküdar'da ''Kadın Hikayeleri'' söyleşileri başladı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında uzman isimlerin Üsküdarlılarla buluştuğu "Kadın Hikayeleri" etkinlik serisi başladı. İlk program, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Nevmekan Sahil’de düzenlenen etkinliğin ilk konuğu, yazar Ayla Ağabegüm oldu. Moderatörlüğünü Özen Yula'nın üstlendiği söyleşide, Ağabegüm; sanat, edebiyat ve kent yaşamı üzerine önemli paylaşımlarda bulundu.

Programda konuşan Başkan Sinem Dedetaş, "Kadın Hikayeleri"nin Üsküdar’da ilk kez düzenlendiğini belirterek, bu serinin ilham veren kadınların hikayelerine odaklanacağını ifade etti.

Dedetaş, “Ayla hocamız çok kıymetli bir Üsküdarlı. Ayla hocamızdan başlama sebebimiz aslında hem emekleri hem Üsküdar'a kattıkları ama gerçekten ilham veren bize de annelik yapan bir isim olması. Gerçekten tüm kişiliğiyle, kimliğiyle, yol göstericiliğiyle ama bir taraftan da manevi hisleriyle hepimize annelik, ablalık yapan bir isim. O yüzden çok mutluyuz kendisine konuk ettiğimiz ve bizi kırmadığı için.” dedi.

Kadınların hayatı şekillendiren, ama aynı zamanda da büyük zorluklarla karşılaşan bireyler olduğunu, toplumsal baskılarla daha fazla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Dedetaş, bu tür etkinliklerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Üsküdar'ın ‘Hanım Sultanlar Şehri’ olması sebebiyle kadın hikayelerinde çok ayrı bir yeri olduğunu aktaran Dedetaş, “Bu etkinliğimizi biraz onun için kadın hikayeleri koyduk ve yaşatmak istiyoruz. Hem Üsküdar'a emek vermiş, hem de kadın mücadelesine kendi hayatlarıyla örnek olmuş ve emek vermiş kadınlarımızla bir araya geliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Yazar Ayla Ağabegüm ise Üsküdar'da yaşamanın adabı muaşeret olduğunu belirterek, "Üsküdar, ruhuyla, her şeyiyle bambaşka bir yer. Camileriyle, türbeleriyle diğer ilçelerden çok farklı. Üsküdar’da yaşamak, gerçekten bir ayrıcalık." dedi.

Etkinliğe katılan Üsküdarlılar, Ağabegüm’e sorular yönelterek etkinliğe katılım sağladı.

Program, Sinem Dedetaş'ın Ayla Ağabegüm’e çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.