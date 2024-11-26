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Üsküdar'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi

Üsküdar'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi
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Üsküdar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalığın artırılması amacıyla bir program gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Güneş Gülaydın ile Üsküdar Belediyesi meclis üyeleri, Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve Klinik Psikolog Melisa Varol ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, bu özel günün sadece bir farkındalık günü olmadığını, aynı zamanda harekete geçme çağrısı olduğunu belirterek, ‘’Kadına yönelik şiddet, toplumumuzun kanayan bir yarası. Bu şiddet yalnızca bireyleri değil; aileleri, toplumun tüm kesimlerini ve gelecek nesilleri derinden etkiliyor.’’ dedi.

“Komşularımıza gerekli tüm desteği sunuyoruz”

Belediye olarak bu mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade eden Çelik, ‘’Kadın Konuk Evimizde ağırladığımız komşularımıza gerekli tüm desteği sunuyoruz. Kadın ve Aile Dayanışma Merkezimizde de; kadınlarımızı güçlendirmek ve şiddetten uzak tutmak için gerekli hukuki ve psikolojik danışmanlık ve yönlendirme desteğini veriyoruz. Halihazırda 103 komşumuza hizmet sunduğumuz Kadın ve Aile Dayanışma Merkezimizde, görüşme odaları, bekleme salonu, farklı yaş gruplarından çocuklara oyun odaları, kadınlar ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapıldığı atölyeler mevcut. Kadınlarımızın yanında olmak ve gereken desteği sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Avukat Birsen Baş Topaloğlu da “Kadına Şiddetle Mücadelenin Hukuki Perspektifi” başlıklı konuşmasında, mevcut yasal düzenlemeleri ve şiddet mağdurlarının haklarını anlattı. Katılımcılar, hukuki sorularını Topaloğlu’na yönelterek bilgi aldı.

Programa katılan Klinik Psikolog Melisa Varol ise “Kadına Şiddetle Mücadelenin Psikolojik Perspektifi” başlıklı konuşmasında, şiddetin bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini ve bu etkilerle başa çıkma yöntemlerini aktardı.

Son olarak sahneye çıkan ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilere yer veren Avukat Birsen Baş,  “KADES uygulamasının her kadının telefonuna yüklenmesi gerekiyor. Şiddet mağduru olmasanız bile ihbar amacıyla da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz bir olayı bildirmek için KADES’i kullanabilirsiniz. Şiddet mağduruysanız, büyük bir can güvenliği riskiniz varsa kimlik bilgilerinizin değiştirilmesine kadar tedbirler alınabiliyor.” dedi.

Etkinlikte kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ele alındı. Nefes yogası ve “Eşitlik Ütopyası” başlıklı müzikli seminerin ardından program çiçek takdimi ile sona erdi.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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