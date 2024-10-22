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Üsküdar'da ''Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri'' açılıyor

Üsküdar'da ''Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri'' açılıyor
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Üsküdar Belediyesi’nin, “Üsküdar Yenileniyor” projesi kapsamında Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri kapılarını açıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından katılımcı ve şeffaf bir süreçle tekil yapıdan mahalle ölçeğine kadar kentsel dönüşüme yönelik çözümler geliştirilen “Üsküdar Yenileniyor” projesi kapsamında Bahçelievler ve Yavuztürk mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri’nin açılışı gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, vatandaşlar ve basın mensuplarının katılımıyla açılacak Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisleri 23 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de hizmete girecek.

Riskli yapı stokunun dönüşümünde Üsküdar Belediyesi’ni birincil aktör ve etkin rol alma noktasına taşıyacak olan “Üsküdar Yenileniyor” ile vatandaşlar dönüşüm taleplerini direkt olarak Üsküdar Belediyesi’ne iletebilecek.

Proje ile özellikle depreme karşı dayanıksız yapılar için bir çözüm sunularak, Üsküdar'da daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlanıyor. Ofislerin, mahalle bazlı dönüşüm projelerine hız kazandırarak, bölgedeki yaşam kalitesini artırması bekleniyor.

Riskli yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi sürecini çok daha etkin hale getirecek olan proje ile Üsküdar Belediyesi’nin dönüşümde öncü olacağı süreçte güvenli, hızlı ve uygun maliyetli bir dönüşüm sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.

Bilgilendirme ofisleri ile Üsküdarlı vatandaşlara herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadan kentsel dönüşüm süreçlerine dair bilgilendirme yapılması ve başvuru sürecinde destek sunulacak. Başvurular “uskudaryenileniyor.com” adresi üzerinden de yapılabilecek.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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