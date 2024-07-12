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Üsküdar'da klasik müzik konser serisi başlıyor

Üsküdar'da klasik müzik konser serisi başlıyor
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Üsküdar’ın kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla “Klasik Pazar” başlığı altında düzenlenecek klasik müzik konser serisinin ilki, dünya çapında tanınan keman virtüözü Cihat Aşkın'ın Türk Valsleri performansıyla başlıyor.

Nevmekan Sahil bahçesinde 14 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de gerçekleşecek olan etkinlikte, müzikseverler Cihat Aşkın'ın eşsiz yorumuyla Türk Valsleri'nin keyfini çıkaracak. Aşkın'a, konuk solist olarak Teyfik Rodos ve Oğuzhan Balcı'nın yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası da eşlik edecek.

 Üsküdarlı komşularımızın ücretsiz katılabileceği ve "Sandalyeni Kap Gel" konseptiyle düzenlenen klasik müzik konser serisi, ailelerin ve müzik tutkunlarının bir araya gelerek keyifli bir pazar akşamı geçirmelerini sağlayacak.

 "Klasik Pazar" etkinlik serisi Nevmekan Sahil’den sonra Fikir Sanat Merkezi ve Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde de düzenlenecek. 

 Üsküdar’ımızı Anadolu yakasının kültürel cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyerek Üsküdarlı komşularımızı, bu unutulmaz müzikal deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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